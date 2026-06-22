Jannik Sinner è numero 1 per la 77esima settimana consecutiva, top 10 di tutti i tempi ormai diventata una formalità, il tutto con Wimbledon fissato nella mente e nel fisico.

Jannik Sinner è il numero 1 del tennis mondiale, nonostante l’uscita di scena anticipata al Roland Garros la sua leadership è rimasta intatta ed anzi è destinata ad aumentare considerevolmente, almeno per quanto riguarda le settimane passate in qualità di numero 1, dato che ha una classifica di assoluto prestigio da considerare.

Jannik ed il cammino verso Wimbledon

Sinner si sta preparando per scendere in campo nel torneo più prestigioso dell’estate tennistica ed anche tra i più blasonati al mondo, Wimbledon. Il numero 1 saltando le qualificazioni entrerà nel tabellone a partire dal secondo turno.

Tuttavia il torneo all’All-England Club è il primo vero banco di prova sull’erba, superficie decisamente diversa rispetto alla terra battuta ed al cemento dove è dominatore e richiede allenamenti diversi.

Impossibile arrivare direttamente alla prima gara senza partite, ecco la decisione di presentarsi al Giorgio Armani Tennis Classic, in programma da domani 23 giugno, sino a domenica 27, all’Hurlingham Club di Londra. Assieme al numero 1 anche Cobolli e Darderi tra gli italiani, per gli stranieri spiccano presenze del calibro di Casper Ruud e Ben Shelton.

Già da questo torneo-esibizione si potrà capire la condizione di Sinner dopo gli esami medici effettuati ad inizio mese all’ospedale San Raffaele di Milano.

77 settimane da Re, nel mirino Lleyton-Hewitt

Con la settimana entrante, Sinner raggiunge quota 77 settimane da numero 1, piazzandosi all’undicesimo posto della classifica all-time. Per entrare in top ten bastano solo tre settimane, così da raggiungere Hewitt fermo ad 80.

Per quanto riguarda la classifica ATP attuale, Jannik incrementerà la distanza con Alcaraz, come riporta LaPress, il murciano sarà assente a Londra e perderà i 1.350 punti per la finale, restando ulteriormente attardato.

Sinner, dal canto suo, dovrà provare a difendere la vittoria del titolo dello scorso anno ed allo stesso tempo a piazzare un ulteriore allungo, cementando così la sua posizione da leader del tennis mondiale.