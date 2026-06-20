Tennis per adulti: programma progressivo in 8 step per footwork, servizio e forza

Un programma progressivo in 8 step per adulti che ottimizza footwork, servizio e forza, con linee guida su nutrizione, idratazione e prevenzione infortuni.

Ricominciare con il tennis da adulti significa massimizzare il tempo in campo e ridurre i rischi. Serve un percorso essenziale ma efficace, che unisca footwork progressivoservizio tecnico e forza funzionale. Il risultato è un gioco più fluido, colpi stabili e muscoli pronti a sostenere scambi e ripetizioni. Con poche sedute settimanali, la differenza si nota in accelerazione, equilibrio e continuità.

Questo programma in 8 step è pensato per chi ha tempi stretti ma ambizioni chiare. Gli esercizi sono scalabili, i volumi adattabili e le priorità nette: prima si stabilizza la base, poi si alza l’intensità. A completare il quadro, linee guida su nutrizioneidratazione e una routine rapida di prevenzione per i distretti più esposti. L’obiettivo è creare automatismi efficienti e abitudini sostenibili, senza caricare inutilmente articolazioni e tendini.

Footwork progressivo in 4 step

Gli spostamenti efficaci nascono da un split step puntuale e da appoggi puliti. La progressione seguente condensa il lavoro su reattività, direzione e recupero centrale. Ogni step dura 8–12 minuti, con recuperi brevi. Curare l’angolo busto-bacinoappoggi sull’avampiede e braccia attive mantiene il corpo “alto” sul colpo, riducendo il ritardo sull’impatto.

Split step + primo passorimbalzo reattivo al segnale, uscita laterale corta, ritorno neutro. Focus su tempo d’atterraggio. Cross-over e cerrierauscita con cross-over, colpo simulato, chiusura con passo d’incrocio e recupero. Evitare passi in più. Up & back diagonaleavanti su palla corta immaginaria, arretramento in diagonale. Stabilizzare il baricentro prima del colpo. Figura a Tmovimenti avanti, indietro e laterali su chiamata. Ritmo medio, precisione massima negli appoggi.

Servizio tecnico per adulti in 4 step

Il servizio rende il gioco più semplice se la meccanica è ripetibile. Lavorare “a pezzi” limita sovraccarichi e accelera l’apprendimento. Le serie sono brevi (6–8 lanci), attenzione al toss stabile, al rilassamento della spalla e alla catena cinetica dal piede posteriore alla frusta del polso.

Toss isolatoaltezza occhi + 30–40 cm, drop lineare. Fermare lanci imperfetti, consolidare la memoria del gesto. Trophy pose al muro: fermo in posizione, scapole attive, anca anteriore leggermente chiusa. Sentire carico sulla gamba posteriore. Lanci con pronazionesenza palla o con pallina medica leggera, curando la rotazione dell’avambraccio. Evitare spinta solo di braccio. Target servebersagli in T e wide, 20–30 servizi a bassa intensità, 10 a media. Priorità a consistenza e atterraggio in equilibrio.

Forza funzionale: 3 circuiti settimanali

La forza funzionale per il tennis privilegia spinta, trazione, rotazione e stabilità dell’anca. Bastano 25–30 minuti, tre volte a settimana, alternando giorni campo e giorni palestra. Carichi moderati, ripetizioni lente, controllo dell’ . L’obiettivo non è la massa, ma la tolleranza al carico su movimenti specifici e la prevenzione.

Circuito A (gambe-core): squat goblet, affondi posteriori, hip thrust, plank laterale con abduzione (3×8–10, 45” recupero).

(gambe-core): squat goblet, affondi posteriori, hip thrust, plank laterale con abduzione (3×8–10, 45” recupero). Circuito B (spinta-trazione): push-up inclinati, landmine press o manubrio, rematore, face pull/elastico (3×8–12).

(spinta-trazione): push-up inclinati, landmine press o manubrio, rematore, face pull/elastico (3×8–12). Circuito C (rotazioni-potenza): rotazioni con elastico, pallina medica contro muro, calf raise, farmer carry (3×6–8). Curare respiro diaframmatico.

Nutrizione pre e post allenamento

La scelta dei carboidrati e delle proteine guida energia e recupero. Pre-allenamento (90–150 minuti prima): pasto leggero con 1–2 g/kg di carbo a basso-moderato indice glicemico (riso, patate, pane), proteine magre (uovo, yogurt greco, pollo), grassi minimi. Se il timing è corto (30–60 minuti), optare per frutta + cracker o una bevanda maltodestrine. Post-allenamento (entro 60 minuti): 20–30 g di proteine totali e 0,5–1 g/kg di carbo: ciotola di riso e tonno, yogurt greco con miele e fiocchi, wrap tacchino. Attenzione alla fibra prima del campo per evitare discomfort gastrointestinale.

Nelle giornate con doppia sessione, inserire uno spuntino intermedio ricco di carbo semplici e una quota di elettroliti. Chi tollera poco il lattosio può preferire proteine del siero senza lattosio o alternative come soia/pisello. La caffeina (2–3 mg/kg) può migliorare vigilanza e reattività, ma va testata prima nei giorni leggeri. Idratazione e sodio adeguati evitano il calo di volume plasmaticopreservando lucidità e precisione del gesto.

Idratazione e gestione del caldo

La deplezione idrica riduce la velocità di piedi e la precisione del servizio. Entrare in campo già idratati è decisivo: 5–7 ml/kg di acqua nelle 3–4 ore precedenti, poi 3–5 ml/kg nell’ora prima se l’urina resta scura. In partita o allenamento, 150–250 ml ogni cambio campo; con clima caldo, aggiungere sodio (300–600 mg/ora) e carbo (20–30 g/ora) via bevanda isotonica. Dopo, reintegrare il 125–150% del peso perso entro 4 ore, preferendo liquidi con sali.

Segnali d’allarme: crampi ricorrenti, mal di testa, calo drastico di precisione e spinta. In tali casi, ridurre l’intensità, cercare ombra, bagnare polsi e nuca e assumere piccoli sorsi frequenti. L’uso di cappellino, occhiali e abbigliamento tecnico chiaro riduce il carico termico. La percezione della fatica si alza prima del calo prestativo: anticipare il rifornimento evita il collasso termico.

Prevenzione infortuni comuni: routine da 12 minuti

Spalla, gomito e polpaccio sono i distretti più vulnerabili. Una routine breve, pre e post, mantiene tessuti pronti e tendini “nutriti”. Prima: 6 minuti di mobilità dinamica (circonduzioni scapolari, Y-T-W con elastico, mobilità toracica, slanci controllati) e 6 minuti di attivazione (elastico rotatori esterni 2×15, calf raise 2×15, mini band abduttori 2×12). Dopo: 5 minuti di defaticamento (respiri profondi, camminata) e 5 minuti di scarico eccentrico (Polish shoulder eccentrics, estensioni polso con banda, soleus raises lente).

Segnali da non ignorare: dolore puntiforme persistente, rigidità mattutina che peggiora, calo di forza asimmetrico. In presenza di tendinopatieridurre volumi del 30–50%, mantenere il lavoro eccentrico e reintrodurre progressivamente i colpi. Scarpe con drop medio, stringing non esasperato e progressione del carico settimanale (<10% incremento) proteggono da ricadute. Un diario semplice di carichi, sonno e dolore guida scelte più sicure.