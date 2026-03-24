Sinner agli ottavi del Miami Open dopo la vittoria su Moutet

Sinner doma Moutet con un doppio set netto e si prepara agli ottavi contro Michelsen; nel doppio sorridono Vavassori e Bolelli

Il Masters 1000 di Miami ha visto Jannik Sinner imporsi sul francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4, risultato che vale l’accesso agli ottavi di finale. La partita, giocata nella cornice del torneo sulla costa della Florida, ha confermato la solidità dell’azzurro nel tiro da fondo e nella gestione dei momenti chiave: Sinner ha imposto il ritmo fin dalle prime palle e ha chiuso in due set, mostrando una lettura della partita pragmatica e aggressiva.

La giornata del 24 marzo 2026 incorona inoltre la coppia italiana composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che hanno superato l’argentina Tomás Martín Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo per 6-3, 7-6(7/5), guadagnando un posto nei quarti del doppio. Questi risultati consolidano la presenza italiana al Miami Open e offrono spunti interessanti sia nel tabellone singolare sia in quello di doppio.

La performance di Sinner contro Moutet

Nel match contro Moutet Sinner si è distinto per continuità e concretezza: il primo set è stato dominato con un netto 6-1, frutto di una pressione costante sulle risposte e di una efficiente gestione del servizio. Nel secondo set il francese ha cercato la reazione ma l’italiano ha mantenuto il controllo nei momenti decisivi, chiudendo 6-4. È importante sottolineare come la vittoria arricchisca il percorso di Sinner nel circuito: dopo l’esordio senza intoppi contro Damir Dzumhur, il successo su Moutet gli permette di proseguire nel suo cammino nel quadro dei Masters 1000, torneo che richiede continuità mentale e fisica.

I numeri e il contesto

La prestazione si inserisce in un filotto di risultati che evidenziano la forma del giocatore: in precedenza Sinner aveva vinto con autorità il match d’esordio contro Dzumhur, e, secondo le cronache del circuito, aveva raggiunto una serie impressionante a questo livello. Nel corso dell’incontro sono emersi concetti tecnici importanti come la capacità di variare il ritmo e la precisione nei punti brevi, elementi che hanno fatto la differenza nei game più combattuti.

Precedenti e prossimo ostacolo: Alex Michelsen

I precedenti tra Sinner e Moutet contavano una partita significativa: agli ottavi del Roland Garros 2026 il risultato fu favorevole all’italiano dopo una rimonta in quattro set (2-6, 6-3, 6-2, 6-1), episodio che ha contribuito a costruire un piccolo storico tra i due. Ora, superato Moutet, Sinner dovrà affrontare lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale, incontro in programma nella fase serale del tabellone del Miami Open. Il confronto con Michelsen rappresenta una sfida differente: il giovane americano porta dinamismo e un tennis vario che richiederà a Sinner di confermare la propria solidità attentiva e di non sottovalutare gli scambi rapidi.

Possibili sviluppi nel tabellone

Il cammino nel torneo è influenzato anche dalle eliminazioni eccellenti che hanno caratterizzato la parte bassa del tabellone; alcune teste di serie sono già uscite, creando aperture per chi avanza. In questo scenario, la continuità di Sinner potrà rivelarsi determinante: mantenere il ritmo e limitare gli errori gratuiti sarà fondamentale per sfruttare le opportunità e provare a spingersi fino alle fasi finali del Miami Open.

Il doppio: Vavassori e Bolelli proiettati ai quarti

Nel doppio la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha concretizzato un match solido contro Tomás Martín Etcheverry e Alejandro Tabilo, vincendo per 6-3, 7-6(7/5). Il secondo set, deciso al tie-break, ha mostrato l’esperienza dei due azzurri nei momenti di tensione: le scelte tattiche a rete e la comunicazione nei punti importanti hanno fatto la differenza. L’accesso ai quarti rappresenta un obiettivo centrato e consente agli italiani di puntare a un altro risultato significativo in un tabellone competitivo come quello di Miami.

In sintesi, la giornata porta buone notizie per il tennis italiano: nel singolare Jannik Sinner avanza con sicurezza e ora si prepara allo scontro con Alex Michelsen, mentre nel doppio la coppia Vavassori-Bolelli continua il suo percorso verso le fasi finali. I prossimi match saranno determinanti per comprendere fino a che punto gli azzurri potranno spingersi nel prestigioso contesto del Masters 1000 di Miami, torneo che richiede costanza, adattamento tattico e capacità di gestire la pressione nei momenti chiave.