Jannik Sinner vuole continuare la sua avventura nel torneo di Madrid e un ostacolo lungo il suo cammino è Cameron Norrie, il tennista britannico è l’avversario del match valido per gli ottavi di finale. I due si sono già affrontati e l’italiano ha già provato a batterlo, sicuramente la terra rossa è un’ insidia ma ha già abituato a magie anche su un terreno non favorevole.

Sinner-Norrie, 1° set agevole con un 6-2

Il primo set tra Sinner e Norrie si è chiuso con un 6-2 in favore del giocatore italiano che aveva avuto anche un vantaggio di 5 giochi a 1 ma ha lasciato il secondo game all’inglese per poi chiudere la pratica.

In campo Sinner è parso più a suo agio rispetto al match iniziale con Bonzi e al match dei sedicesimi con Moller a dimostrazione che si trattasse solo di tempo prima di trovare il feeling con il terreno argilloso spagnolo, definito abbastanza tricky per le sue giocate.

Secondo set, chiuso con un 7-5 tra diverse difficoltà gestite ottimamente

Il secondo set dopo un’iniziale stato di parità viene rotto con il quinto game che porta Sinner sul 3-2. Il sesto game permette di portare Norrie sul 3-3 rendendo un po’ più complicato il gioco dell’italiano.

Norrie riesce a resistere al rientro di Sinner, apparso in difficoltà, in particolare con il rovescio e si ritrova avanti sul 4-3.

Sinner chiude l’ottavo game del secondo set lasciando l’avversario a zero. Trovando il 4-4. Norrie fa un turno al servizio perfetto, chiudendo con un ace e si ritrova avanti 5-4 con pieno merito. Per Sinner serve il pareggio per portare il secondo set ancora avanti.

Game perfetto per l’italiano che chiude il game a zero e pareggia il set 5-5. Due palle break per Sinner sul 40-15, turno al servizio del britannico che concede a Sinner il quinto doppio fallo della partita. Norrie annulla il primo dei due break point ed anche il secondo per un errore di Sinner portando il game ai vantaggi.

Norrie sbaglia durante lo scambio e Sinner ottiene il vantaggio, ora deve chiudere la gara con la terza palla break di questo 11esimo game. Sinner chiude il game portando la partita al 6-5 servendo per il match.

Sinner chiude la pratica Norrie con un 6-2 – 7-5 aggiudicandosi un posto nei quarti di finale a Madrid come accadde nel 2024.