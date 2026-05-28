Malore per Jannik Sinner in campo contro Cerundolo al Roland Garros. Ecco che cosa è successo.

Sinner colpito da malore al Roland Garros: “Ho bisogno di vomitare”

Jannik Sinner è attualmente in campo contro Cerundolo sulla terra rossa del Roland Garros. Al terzo set, sul punteggio di 5 a 4 per Sinner, il tennista numero 1 al mondo si è fermato accusando un malore, chiedendo il medical time-out: “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”, ha detto Jannik prima di andare negli spogliatoi.

Al momento dello stop il tennista altoatesino era in vantaggio di 2 set.

Roland Garros, Sinner in difficoltà dopo il malore

Sotto il sole parigino Jannik Sinner ha accusato un malore nel corso del terzo set contro Cerundolo al Roland Garros. Dopo essere stato negli spogliatoi, il numero 1 al mondo è rientrato in campo visibilmente provato, tanto che il tennista argentino è riuscito a portare a casa sia il terzo che il quarto set (7 a 5 e 6 a 1).

Tutto si decide dunque nel quinto set, con Sinner che però non sembra essersi ripreso dopo il malore, forse a causa del caldo, accusato. Vedremo se riuscirà o meno a trovare la vittoria o no.