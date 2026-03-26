Bolelli e Vavassori superano Skupski e Harrison e raggiungono la semifinale a Miami

Bolelli e Vavassori superano Skupski e Harrison e raggiungono la semifinale a...

Bolelli e Vavassori superano Skupski e Harrison e raggiungono la semifinale a...

Nell’ambito dell’Atp Miami 2026 la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha ottenuto un risultato di grande rilievo: la qualificazione alla semifinale del tabellone di doppio maschile. Il duo ha avuto la meglio sulla coppia composta dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski con il punteggio di 7-5 5-7 [10-6], in un confronto in cui i dettagli e pochi punti chiave hanno deciso l’esito. Questa vittoria proietta gli azzurri ancora avanti nel torneo di categoria Masters 1000 e li mette in attesa dell’esito dell’incontro tra Austin Krajicek / Nikola Mektic e Sander Arends / John Patrick Smith, che deciderà il prossimo ostacolo verso la finale.

La dinamica del match

Il confronto si è sviluppato su un’alternanza di turni al servizio in cui la tensione è rimasta alta fino alla fine. Nel primo set i break non si concretizzano con facilità, ma è proprio nel dodicesimo gioco che Bolelli e Vavassori sfruttano una finestra decisiva per chiudere 7-5: un momento in cui la capacità di capitalizzare le opportunità in risposta ha fatto la differenza. Nel secondo parziale gli avversari hanno ribattuto colpo su colpo, approfittando di un passaggio a vuoto degli italiani sul 5-5 per strappare il servizio e pareggiare i conti. L’andamento complessivo ha mostrato un equilibrio tecnico notevole, con scambi rapidi e una tenuta mentale determinante nei punti importanti.

I punti che hanno segnato l’incontro

Alcuni scampoli di gioco sono diventati decisive momenti chiave: la rimonta del quinto gioco nel primo set, la gestione delle palle-break evitate e la capacità di rispondere con qualità alle prime avversarie. In particolare, la reattività di Vavassori sotto rete e le prime efficaci di Bolelli sono state protagoniste nei punti chiave. Il punto che ha chiuso il primo set è arrivato dopo uno scambio prolungato culminato con un diritto diagonale che ha sottratto il set agli avversari, mentre nel secondo set Skupski ha sfruttato una seconda di Bolelli per aprire il varco decisivo e conquistare il 7-5 che ha riaperto il match.

Il super tie-break e le statistiche

Il match tie-break ha riassunto la tensione del confronto: gli azzurri hanno perso temporaneamente il vantaggio iniziale, trovandosi sotto 4-5, ma poi hanno infilato una serie di punti consecutivi che li ha portati fino al 9-5. Un ulteriore mini-break ha chiuso i conti sul 10-6 grazie a un diritto vincente di Vavassori al secondo match point. Sul piano numerico la partita è stata molto equilibrata: il computo totale dei punti ha visto gli italiani a 71 contro i 67 degli avversari, mentre la resa con la seconda di servizio è stata determinante (64% per Bolelli/Vavassori contro il 52% dei rivali). Gli anglofoni hanno messo a referto 8 ace con 2 doppi falli, gli italiani hanno segnato 2 ace e 1 doppio fallo; la durata complessiva si è attestata attorno a un’ora e quaranta minuti, segno di scambi intensi e regolari.

Cosa significa questo risultato

La qualificazione in semifinale a Miami rappresenta per la coppia un segnale importante in chiave fiducia e continuità, soprattutto in un torneo Masters 1000 dove ogni successo pesa in termini di ranking e motivazione. La presenza in tribuna di figure di riferimento, come Davide Vavassori, padre e coach di Andrea, ha sottolineato l’aspetto emotivo del traguardo. Sul piano tecnico, la vittoria contro una coppia di alto livello come quella formata da Harrison e Skupski — che hanno già dimostrato capacità importanti in questa stagione, incluse affermazioni nei grandi appuntamenti — conferma la solidità della coppia azzurra e l’attitudine a gestire i momenti decisivi.

Prospettive per la semifinale

L’attenzione ora si sposta sui possibili avversari: la coppia vincente tra Krajicek/Mektic e Arends/Smith proporrà sfide differenti per stile e ritmo, e richiederà un adattamento tattico di Bolelli e Vavassori. La loro forza risiede nel mix tra la prima incisiva di Bolelli e la prontezza a rete di Vavassori, elementi che dovranno essere calibrati contro servizi potenti o duetti di rete avversari. In sintesi, la semifinale al Miami Open 2026 è diventata un obiettivo realizzabile: per raggiungerla gli azzurri dovranno confermare la capacità di restare lucidi nei momenti chiave e sfruttare al meglio il loro patrimonio tecnico e tattico.