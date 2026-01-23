Gli Australian Open 2026 procedono senza sosta e anche i big del tennis mondiale prendono confidenza con il cemento di Flashing Meadows dove da anni si tiene il primo grande slam della stagione. Tutti nel tabellone maschile sono alla caccia di Jannik Sinner che prova a vincere per la terza volta di fila il torneo.

Ieri bene gli italiani, Musetti e Sinner

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì hanno giocato diversi tennisti italiani, Sinner e Musetti accedono al turno successivo. Hanno difatti battuto rispettivamente Duckworth, wild card del torneo, e Lorenzo Sonego.

In particolare per il carrarino, il match contro l’amico-rivale è stato significativo ma non si è lasciato scomporre da affetti esterni ed ha dimostrato al mondo perché è il numero 5 del mondo.

Il numero 2, Sinner, invece ora dovrà vedersela, domani mattina alle 02:00 italiane contro l’americano Pizzirri per continuare il suo percorso nel torneo.

Risultati 22 gennaio, vittorie per Alcaraz e Sabalenka

Nelle partite della notte odierna vittorie in campo femminile per Sabalenka e Gouff che accedono al turno successivo. Termina con una sconfitta il torneo australiano per Jasmine Paolini, la numero 8 del mondo ha ceduto per 6-2; 7-6 a Iva Jovic.

In campo maschile agevole successo per Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo Moutet per 6-2; 6-4; 6-1 accedendo agli ottavi. Oltre allo spagnolo si sono qualificati anche Medvedev e Tommy Paul.