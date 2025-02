Impresa straordinaria quella del giovane tennista Mattia Bellucci, che nell’Atp 500 di Rotterdam ha battuto il numero 7 al mondo, Daniil Medvedev. Sinner è avvisato.

Mattia Bellucci sorprende a Rotterdam e batte Medvedev: l’avviso a Sinner

Grande impresa quella del 23enne tennista azzurro Mattia Bellucci. Agli Atp 500 di Rotterdam l’azzurro ha battuto il numero 7 al mondo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7 e 6-3, dopo 2 ore e 52 minuti di gioco. Un successo meritato quello di Bellucci per varietà di gioco e tenuta mentale. Ai quarti sfiderà il vincitore della sfida tra Tsitsipas o Griekspoor. L’Italia accoglie quindi un nuovo talento del tennis, il numero 1 al mondo Jannik Sinner è avvisato.

Mattia Bellucci: “E’ una vittoria importantissima”

Al termine del match vinto contro il tennista russo Medvedev, queste sono state le parole di Mattia Bellucci, felicissimo per questa grande impresa: “è una vittoria importantissima. Confrontarsi così in un palcoscenico così importante a cui non sono abituato, perché credo non mi sia mai capitato di giocare davanti a così tanta gente, contro un giocatore come Medvedev, mi ha dato una prova importante. Mettere in campo questa intensità per una durata così lunga è stato emozionante.”