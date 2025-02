Jannik Sinner è tornato in Italia dopo aver vinto il suo terzo slam della carriera, il secondo consecutivo agli Australian Open dove in finale ha sconfitto il tedesco Zverev. La location scelta è Plan de Corones dove è potuto tornare a praticare il suo primo amore, ovvero gli Sci.

Sinner sulle piste di Plan de Corones

Dopo le fatiche australiane che lo hanno portato al trionfo il tennista altoatesino, numero 1 della classifica ATP. ha pensato fosse giusto tornare nella sua terra e di ri-inforcare gli sci per scaricare le tensioni.

Come si sa Sinner ha iniziato la sua carriera sportiva sciando, ottenendo peraltro ottimi risultati, fintanto che si ipotizza potesse avere una florida carriera anche in questo sport, cedendo poi alla racchetta da tennis.

Il giovane campione è a Sesto Pusteria, sua città natale per stare vicino alla famiglia prima di tornare ad allenarsi in vista dei prossimi impegni che compongono il fitto calendario sportivo 2025.

Immortalato da un suo fan

Sinner è stato immortalato dall’obiettivo di un fan che gli ha chiesto un selfie, a cui Jannik si è gentilmente prestato, nella foto indossava l’equipaggiamento tecnico per sciare.

Terminata questa “sgambata” per il numero uno del circuito mondiale sarà ora di tornare a Montecarlo per proseguire la preparazione tecnico-atletica. Il rientro in campo di Sinner è previsto per il 17 febbraio all’ATP 500 di Doha negli Emirati Arabi.