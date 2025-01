Jannik Sinner firma la doppietta agli Australian Open: Zverev battuto in finale

Sinner batte Zverev e vince il titolo agli Australian Open, dominando la finale in tre set.

Jannik Sinner trionfa ancora agli Australian Open, conquistando il titolo per il secondo anno di fila. Il numero uno del mondo ha confermato il suo straordinario talento e la forma eccellente, superando Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 6-3.

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open per il secondo anno consecutivo

L’azzurro domina con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3 contro il numero 2, Alexander Zverev, dopo 2 ore e 42 minuti di gioco, riuscendo nell’impresa di difendere il titolo a Melbourne e conquistare il terzo Slam della sua carriera.

Con questa vittoria, il numero uno al mondo diventa il primo italiano di sempre a vincere tre Major, superando Nicola Pietrangeli, che aveva trionfato al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. La vittoria a Melbourne permette a Sinner di consolidare i 2.000 punti ottenuti lo scorso anno. Con quasi 4.000 punti di vantaggio su Zverev, Jannik non si ferma qui: l’Italia segna un nuovo record, con 11 azzurri presenti nella top 100.

Sinner si mostra più solido, mentre per il 27enne Zverev arriva un’altra delusione, costringendolo a rimandare ancora una volta il sogno del primo Slam in carriera. Prima della premiazione Sinner consola Zverev, in lacrime dopo la terza finale Slam persa. Alexander Zverev è riuscito a impensierire l’atleta azzurro solo nel secondo set, quando il tedesco ha spinto il 23enne altoatesino al tie-break, rispondendo game su game.

Il prossimo obiettivo di Sinner sarà conquistare un titolo anche sulle altre due superfici: la terra rossa del Roland Garros a maggio e l’erba di Wimbledon a luglio.

Le prime parole di Sinner dopo la vittoria

“Parlando del mio team, cos’altro posso dire. Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo in questa posizione. È bello condividere di nuovo tutto questo con voi. È bellissimo ottenere questi risultati, ma ancora più bello è condividerli con voi. Darren, so che probabilmente è il tuo ultimo Australian Open da allenatore. Forse proverò a convincerti, ma probabilmente è l’ultimo. Sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Il cambiamento è iniziato quando ho scelto Simone, poi Darren e i l resto del team. Sono felice di avervi al mio fianco”.

Sinner ha ringraziato il pubblico, sottolineando di aver sentito il loro supporto e amore.

Sul suo avversario, invece, ha detto: