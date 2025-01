Australian Open, prosegue la corsa di Sinner: battuto anche Rune

Jannik Sinner è ancora in corsa per la difesa del tittolo degli Australian Open: battuto Rune, l'altoatesino approda ai quarti di finale

Nel corso della notte italiana, Jannik Sinner perfeziona la sua vittoria ai danni del pericoloso danese Holger Rune e approda così ai quarti di finale degli Australian Open. L’altoatesino ha fonrito un’altra prova solida e, nonotante qualche acciacco fisico è ancora in corsa per bissare il titolo conquistato 12 mesi fa in Autralia.

Australian Open, vince ancora Sinner: è ai quarti di finale

Il numero uno del mondo del tennis, Jannik Sinner, ha vinto il suo ottavo di finale agli Australian Open, battendo con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 uno dei pochi giocatori che, secondo la critica, potrebbero essere in grado di impensierirlo nel circuito, nei prossimi anni. Il danese Holger Rune, classe 2003, è dotato di immenso talento e, seppur non sia ancora riuscito ad incalanarlo alla perfezione nei suoi colpi, ha già quest’anno la possibilità di imporsi ad altissimi livelli nel circuito ATP. Per un’affermazione importante in uno Slam, però, Rune dovrà ancora attendere. Troppo solido, stanotte, Sinner per il danese che si deve arrendere in quattro set.

Australian Open, vince ancora Sinner: la partita

Il match ha vissuto di alti e bassi. L’italiano sembra essere in controllo dopo aver vinto il primo parziale, ma nel secondo ecco risalire Rune, che non ha nessuna intenzione di arrendersi. Jannik non appare sintillante come al solito e ad un tratto chiede un Medical Time Out, e il fisioterapista interviene per massaggiarlo. Sinner non molla e si riporta avanti di un set al termine della terza ripresa. Nell’ultimo parziale ci si ferma una mezz’ora per un problema alla rete (il gancio è stato rotto da un servizio potente italiano), ma alla ripresa delle ostilità, Jannik non si guarda più indietro e vola verso i quarti di finale del primo importante evento tennistico del 2025.