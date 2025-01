Australian Open, Sinner vince all'esordio: battuto Jarry in 3 set

Non era certo un accompiamento semplice, per essere un primo turno, quello che ha messo Jannik Sinner di fronte a Nicolas Jarry. Il cileno è riuscito a vendere cara la pelle nel primo turno degli Australian Open 2025, ma alla fine la classe del numero uno del mondo ha preso il sopravvento. L’italiano vince in 3 set e convince: è iniziata la caccia al terzo titolo slam della carriera.

Australian Open, Sinner vince il primo turno: battuto Nicolas Jarry

Jannik Sinner non perde una partita in uno slam sul cemento dai tempi degli Us Open 2023. Sebra passata un’eternità, e questo dimostra la grandissima solitida che l’italiano ha trova sulla sua superficie preferita soprattutto nel corso dell’ultimo anno. Serviva, dunque, qualcosa in più del, seppur valido, Nicolas Jarry, per pensare che Sinner potesse venire eliminato nelle prime battute degli Australian Open. Il numero uno del mondo ha iniziato la caccia al terzo tutolo slam della sua carriera con una vittoria in 3 set, sofferta, ma perentoria.

Australian Open, Sinner vince il primo turno: la partita

7-6 7-6 6-1, recita il punteggio che descrive l’andamento della partita. Nei primi due set, il cileno riesce a tenere botta e in entrambi i casi arriva con le unghie e con i denti a giocarsi il tie-break. In quella circostranza, come spesso accade, emerge la maggiore qualità del giocatore più forte in campo, e Sinner anche questa volta non si smentisce. L’altoatesino alza il suo livello di gioco e fa suoi i primi due parziali. A quel punto, è quasi matematico lo scoramento che pervade Jarry. Lo sfavorito si scioglie nel terzo set e lascia andare via Sinner, che non si guarda più indietro. 6-1 e anche il terzo set è tricolore: Jannik vince il primo turno nell’Happy Slam e inizia la sua difesa del titolo.