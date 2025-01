Jannik Sinner e Anna Kalinskaya avrebbero messo un punto definitivo alla loro relazione. A confermarlo sarebbe stato un incontro fugace tra i due durante gli allenamenti per gli Australian Open.

L’incontro tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

I due si sono incrociati durante gli allenamenti, si sono salutati in modo rapido e ciascuno ha proseguito per la propria strada. Questo incontro confermerebbe che la crisi iniziata a novembre non è stata superata, nonostante i numerosi rumors su un possibile riavvicinamento. I fan più ottimisti, però, interpretano questo gesto come un tentativo di riavvicinamento, ma considerando la forte esigenza di privacy dei due tennisti, sarà difficile capire cosa si celi veramente dietro questo episodio.

I motivi della fine della relazione rimangono incerti. A confermare le voci di un allontanamento, ci sarebbe anche un like di Anna Kalinskaya a un commento di una follower, secondo cui Sinner non l’avrebbe apprezzata abbastanza. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Anna avrebbe percepito di essere stata messa in secondo piano. Questi fattori avrebbero portato a una separazione definitiva tra i due.

La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Il tennista altoatesino aveva detto definitivamente addio dopo quattro anni alla fidanzata storica, l’influencer Maria Braccini, per vivere una nuova relazione. Lo scorso maggio Jannik Sinner aveva confermato di avere un rapporto sentimentale con la tennista russa, Anna Kalinskaya.

Tennista russa di 25 anni, è attualmente al 24° posto del ranking WTA. Nata il 2 dicembre 1998 a Mosca, ha iniziato a praticare il tennis all’età di cinque anni. I suoi genitori sono entrambi ex atleti professionisti di badminton, mentre suo fratello è calciatore in Russia.