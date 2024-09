Sinner vince e scaccia la crisi con Anna Kalinskaya: lei è in tribuna per lui

Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev e ha conquistato la prima semifinale della sua carriera agli US Open. Il tennista non ha solo vinto, ma ha anche scacciato le voci che lo volevano in crisi con la fidanzata Anna Kalinskaya.

Sinner vince e scaccia la crisi con Anna Kalinskaya

Nessuna crisi con la fidanzata Anna Kalinskaya: Jannik Sinner lo ha dimostrato durante l’ultima gara agli US Open. Il tennista ha battuto Daniil Medvedev per la sesta volta in 13 confronti diretti. Una vittoria schiacciante, che gli ha consentito di accedere alla prima semifinale della sua carriera nel torneo newyorkese.

Anna Kalinskaya agli US Open per lui

Gli appassionati di cronaca rosa, che tremavano a causa delle voci che vedevano Sinner in crisi con Anna, hanno gioito nel vedere la ragazza seduta sugli spalti a fare il tifo per lui. Presentandosi agli US Open, la Kalinskaya ha definitivamente scacciato via le indiscrezioni sulla rottura.

Sinner e Anna Kalinskaya: la quiete dopo la tempesta

Qualche settimana fa, è uscita la notizia che annunciava la separazione di Jannik e Anna. I due, pur non confermando il gossip, hanno smesso di seguirsi sui social. Kalinskaya non era più apparsa alle sue gare, per cui tutti avevano dato per buono lo scoop. Adesso, però, la tempesta sembra essere passata: lei è tornata a seguirlo, non solo su Instagram ma anche nei tornei.