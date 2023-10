E’ già una stagione da incorniciare per Jannik Sinner, la cui crescita è a passo lento ma splendidamente costante. Non a caso il talentuoso tennista di San Candido è al momento numero 4 del mondo e questo grazie al suo successo più recente, l’ATP 500 del China Open, che poi è anche il suo terzo torneo vinto nel 2023.

C’è stata anche qualche polemica intorno al suo nome, soprattutto in virtù della rinuncia alla Nazionale in occasione della Coppa Davis, ma se la si vede dalla sua prospettiva forse era giusta una pausa in quel momento, per tirare un po’ il fiato dopo una miriade di tornei disputati, quasi tutti ad alto livello.

Talmente ad alto livello che ora è in assoluto sempre uno dei favoriti nelle scommesse sul tennis, qualsiasi torneo abbia in animo di disputare. Un crescendo enorme da parte di Jannik che ha migliorato sensibilmente i propri score rispetto al 2022 e ancor di più rispetto al 2021.

I miglioramenti di Sinner

Il ragazzo, è appena 22enne essendo un classe 2001, si sta facendo largo e questo pensando ad una programmazione decisamente più ambiziosa, concentrandosi sempre più sui principali tornei in calendario. Ma non è solo la partecipazione ad appuntamenti maggiormente elitari rispetto al passato, i miglioramenti di Sinner sono, gioco forza, anche dal punto di vista tecnico, perfezionando ad esempio in maniera forte il servizio: ora fa più ace (7,6 a partita rispetto ai 5,8 precedenti) e anche meno doppi falli, passando da 2,3 a 1,9, e ovviamente anche i punti sulla prima di servizio hanno subito un piacevole incremento. Ma non solo perché la crescita è passata attraverso anche una risposta migliore e questo ha permesso alla percentuale dei suoi break di salire dal 27 al 31%.

Tutti numeri che portano tanti esperti del settore a sbilanciarsi favorevolmente nei confronti di Sinner, che per lui prevedono nel breve periodo una continuità tale che potrà portarlo a giocarsela in maniera decisa anche per il primato, ora in altalena fra Djokovic e Alcazar. Un azzurro sul tetto del mondo del tennis sarebbe un evento storico per l’Italia che mai ha avuto un proprio atleta così in alto!