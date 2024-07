Tennis: anche Anna Kalinskaya, fidanzata di Sinner, annuncia il ritiro per infortunio

Jannik Sinner non partecipa alle Olimpiadi di Parigi: poche ore dopo, anche la fidanzata Anna Kalinskaya annuncia il forfait ad un torneo per infortunio

Anna Kalinskaya, fidanzata del tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner, ha annunciato che non parteciperà al torneo WTA di Washington a causa di un infortunio. Questa decisione segue un’altra rinuncia di rilievo nel mondo del tennis, quella del 22enne altoatesino che ha annunciato il forfait alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite.

Il forfait di Kalinskaya

Anna Kalinskaya ha informato i suoi fan attraverso i social media, dichiarando: “Mi dispiace saltare il torneo quest’anno. Purtroppo non ho ancora recuperato dal mio infortunio e spero di rivedervi tutti presto”. La tennista russa sta affrontando un problema al braccio e al collo che già le aveva impedito di giocare regolarmente al prestigioso torneo di Wimbledon.

Nonostante i suoi tentativi di recuperare, che hanno incluso allenamenti intensi, sessioni di fisioterapia e un periodo di riposo durante una vacanza in Sardegna con Sinner, le condizioni della 25enne russa non sono migliorate a sufficienza per permetterle di competere. La decisione di Kalinskaya di prendersi una “pausa” dal tennis dimostra la gravità del suo infortunio e l’importanza di un recupero completo per evitare ulteriori problemi.