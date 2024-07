Domenica 14 giugno 2024, Kate Middleton si è presentata a Wimbledon. Nonostante le cure, la principessa del Galles ha deciso di partecipare al torneo, ricevendo una standing ovation dal pubblico. Gli osservatori più acuti, però, non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli preoccupanti.

Kate Middleton a Wimbledon: il dettaglio non è passato inosservato

Kate Middleton, nonostante le cure per il cancro, ha voluto partecipare alla finale maschile di Wimbledon. La sua presenza, proprio a causa della malattia, non era scontata, motivo per cui il pubblico non è riuscito a trattenere la gioia quando l’ha vista apparire al torneo. Bella come sempre, impeccabile ed elegante, la principessa del Galles ha stregato i presenti. Gli osservatori più acuti, però, non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli preoccupanti.

Kate Middleton molto dimagrita

Con un abito lungo color viola ciclamino, con tanto di fiocco recante i colori di Wimbledon, Kate Middleton è apparsa sorridente come sempre. Il primo dettagli balzato agli occhi dei presenti è stata l’eccessiva magrezza. La principessa, da sempre esile, è dimagrita molto ed è impossibile non notarlo.

I capelli e le sopracciglia: i dubbi dei fan

Kate ha lasciato i capelli sciolti, leggermente mossi, con riga laterale. E’ la sua vera chioma o si tratta di una parrucca? Al momento, non è dato saperlo, ma il dubbio dei fan resta, specialmente dopo le dichiarazioni della giornalista Concha Calleja: “Sebbene esistano metodi per prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia, Kate ha scelto di indossare una parrucca con lo chignon già fatto e ha diverse parrucche preparate per le sue prossime apparizioni“. Sembra che la Middleton, inoltre, si sia dotata di extension per le sopracciglia. Anche in questo caso, però, non ci sono certezze.