Kate Middleton si è mantenuta lontano dai riflettori per diversi mesi, per prendersi del tempo e pensare alla propria salute dopo la diagnosi di cancro.

Kate Middleton, la battaglia contro il tumore: come sta la Principessa

Nell’ultimo periodo il Principe William e Kensington Palace si sono premurati di rassicurare i sudditi sulla salute della Principessa del Galles. Le sue condizioni, tuttavia, sembrerebbero peggiorare. Il sito americano Daily Beast ha riportato alcune indiscrezioni secondo cui Kate potrebbe non mostrarsi in pubblico fino al 2025. “L’agenda di Kate per quest’anno è vuota” ha rivelato una fonte vicino alla Royal Family “Non c’è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno. Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Quello dello scorso marzo si è rivelato un modo molto efficace per mantenere i complottisti a bada”.

Gli effetti della chemioterapia

La terapia preventiva a cui si sta sottoponendo Kate prevede gravi effetti collaterali. Secondo i rumors la 42enne soffrirebbe di nausea, stanchezza cronica e, a causa della chemioterapia, avrebbe perso 15 chili. Sembrerebbe, inoltre, che la Principessa abbia deciso di non avvalersi di una parrucca, ma piuttosto di affrontare la perdita di capelli con coraggio e resilienza, come riporta il giornale spagnolo El Nacional de Catalunya.

Le vacanze in famiglia

Intanto la Famiglia Reale sta organizzando le vacanze estive. William, Kate, George, Charlotte e Louis si trasferiranno nella residenza di campagna a Sandringham. A renderlo noto è stato un amico di famiglia, cha ha dichiarato ai giornalisti: “La cosa fondamentale per Kate ora è evitare qualsiasi tipo di stress o ansia e continuare semplicemente a migliorare. Andranno a Sandringham nel momento in cui la scuola finirà”, aggiungendo “La Principessa può contare in questo periodo sui genitori Carole e Michael e sui fratelli Pippa e James. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente sicura di poter contare su di loro. Ci sono sempre stati”.