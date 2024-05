Kate Middleton dimagrita 15 kg per il tumore: "E' irriconoscibile"

Kate Middleton sta continuando a lottare contro il tumore, ma gli effetti collaterali della chemio iniziano a farsi sentire. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la principessa del Galles è dimagrita talmente tanto che è “irriconoscibile“.

Kate Middleton dimagrita 15 kg per il tumore

Fonti vicine alla Royal Family non fanno altro che ripetere che Kate Middleton “è una guerriera” e vincerà la sua battaglia contro il tumore. Eppure, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la principessa del Galles è dimagrita ben 15 chili ed è “irriconoscibile“.

L’indiscrezione su Kate Middleton

Secondo El Nacional, Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso: ben 15 chili. Considerando che la principessa era già molto magra anche prima della malattia, adesso è “irriconoscibile“. Non a caso, questo cambiamento fisico starebbe preoccupando molto il principe William.

Kate Middleton: gli effetti collaterali della chemio

Il fatto che Kate Middleton sia dimagrita così tanto è da ricollegare sicuramente agli effetti collaterali della chemio. Radar Online ha fatto sapere che “purtroppo sta diventando sempre più difficile” e “soffre quotidianamente di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso“. Kensington Palace, nel frattempo, ha annunciato che la principessa del Galles è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché il suo team medico non lo riterrà opportuno.