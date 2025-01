Alle 9 e 30 di domani mattina andrà in scena la finale degli Australian Open, il primo slam tennistico del 2025. Protagonista sarà ancora una volta Jannik Sinner: il numero uno del mondo si è guadagnato la terza finale della carriera in un major sconfiggendo Ben Shelton. Ad affrontarlo non ci sarà Novak Djokovic, vittima di un infortunio muscolare, ma il numero 2 del mondo Sasha Zverev.

Australian Open, cresce l’attesa per la finale: Sinner-Zverev sarà visibile anche in chiaro

Una partita che tutta l’Italia aspetta per tifare ancora una volta Jannik Sinner. Il numero uno del mondo potrebbe, domani, aggiudicarsi il terzo slam della carriera, completando un back to back storico in Australia dopo la prima affermazione di 12 mesi fa. Dall’altra parte della rete, non è d’accordo con questa visione, Alexander ‘Sasha’ Zverev, alla caccia del primo titolo così pesante dalla carriera. Per la prima volta dal 2019 arrivano in finale in Australia il numero 1 del mondo contro il numero 2. All’epoca furono Nadal e Djokovic, oggi tocca a Sinner e Zverev. Il meglio che il tennis attuale può presentare al pubblico. E proprio il pubblico italiano, grazie all’impresa di Sinner, potrà gustarsi la partita in chiaro. Discovery, che possede i diritti di questo slam, ha deciso di concedere la visione a tutti del match di domani, che sarà dunque trasmesso anche sul canale NOVE del digitale terreste.