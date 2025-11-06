Ultimo appuntamento della stagione, sono stati definiti i gironi delle Atp Finals, che si svolgeranno dal 9 al 16 novembre a Torino, alla Inalpi Arena. Con chi giocherà Jannik Sinner? E Alcaraz? Scopriamolo insieme.
Atp Finals 2025: quando inizia il torneo di tennis?
C’è grande attesa per le Atp Finals, ultimo appuntamento della stagione del tennis maschile professionistico, che si svolgerà dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino.
Come ben saprete, sarà l’ultima occasione di vedere in campo Jannik Sinner per quest’anno, visto che il numero 1 al mondo ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis. Poco fa sono stati sorteggiati i gironi, vediamoli insieme.
Atp Finals 2025, sorteggiati i gironi: Sinner e Alcaraz alla guida dei due gruppi
Mancano solo tre giorni all’inizio delle Atp Finals 2025 a Torino. Oggi sono stati sorteggiati i gironi, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che guidano i due gruppi che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors. Ma vediamo insieme il tabellone del singolare:
Gruppo Bjorn Borg:
-
Jannik Sinner;
-
-
Ben Shelton;
-
Auger Aliassime o Musetti.
Gruppo Jimmy Connors:
-
Carlos Alcaraz;
-
Novak Djokovic;
-
Taylor Fritz;
-
Alex De Minuar.
Ricordiamo che Musetti è attualmente impegnato nell’Atp 250 di Atene e deve vincere per poter partecipare alle Atp Finals a Torino.