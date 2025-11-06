Atp Finals 2025, sorteggiati i gironi: Sinner e Alcaraz alla guida dei due gr...

Ultimo appuntamento della stagione, sono stati definiti i gironi delle Atp Finals, che si svolgeranno dal 9 al 16 novembre a Torino, alla Inalpi Arena. Con chi giocherà Jannik Sinner? E Alcaraz? Scopriamolo insieme.

Atp Finals 2025: quando inizia il torneo di tennis?

C’è grande attesa per le Atp Finals, ultimo appuntamento della stagione del tennis maschile professionistico, che si svolgerà dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino.

Come ben saprete, sarà l’ultima occasione di vedere in campo Jannik Sinner per quest’anno, visto che il numero 1 al mondo ha deciso di non partecipare alla Coppa Davis. Poco fa sono stati sorteggiati i gironi, vediamoli insieme.

Mancano solo tre giorni all’inizio delle Atp Finals 2025 a Torino. Oggi sono stati sorteggiati i gironi, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che guidano i due gruppi che portano i nomi di Bjorn Borg e Jimmy Connors. Ma vediamo insieme il tabellone del singolare:

Gruppo Bjorn Borg:

Jannik Sinner;

Alexander Zverev;

Ben Shelton;

Auger Aliassime o Musetti.

Gruppo Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz;

Novak Djokovic;

Taylor Fritz;

Alex De Minuar.

Ricordiamo che Musetti è attualmente impegnato nell’Atp 250 di Atene e deve vincere per poter partecipare alle Atp Finals a Torino.