Una finale intensa che ha visto il nostro Jannik Sinner uscirne vincitore contro Alexander Zverev. A termine però del torneo di Vienna, il tennista tedesco si è lasciato andare a uno sfogo, già diventato virale nei confronti del numero 2 al mondo. Ecco cosa è successo.

Sinner Vs Zverer, i complimenti del tennista tedesco

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Vienna battendo lo storico rivale Alexander Zverev in tre set (6-7, 6-3 e 7-5).

Una partita intensa che ha visto il tennista altoatesino conquistare l’ennesima vittoria. A termine gara, a prendere il microfono lo sconfitto, Zverev che ha rivolto i complimenti all’avversario e al suo staff: “gli ultimi anni sono stati fantastici e continuate a migliorare. So che Jannik è la parte principale di tutto questo, ma anche voi avete un ruolo enorme. I progressi che avete fatto sono incredibili da vedere, quindi complimenti.” Poco prima, Zverev si è lasciato andare a uno sfogo diventato già virale, che ha fatto sorridere tutti. Ecco cosa è successo.

Sinner vince, Zverev si sfoga così: “Hai rotto le p***e a tutti! Ecco che cosa è successo

Come detto, Alexander Zverev, al termine della partita contro Sinner, ha preso il microfono e si è lasciato andare a uno sfogo già diventato virale, rivolgendosi proprio al tennista altoatesino: “prima di tutto vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le p***e a tutti i giocatori da due anni!”, ha detto ridendo, poi “rilassati un pò, lo sappiamo che sei il migliore giocatore del mondo. Lascia che vinca anche io ogni tanto“. E anche Sinner si è lasciato andare alle risate. Insomma, siparietto molto divertente.