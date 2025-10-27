Jannik Sinner ha vinto, ancora? Sembrerebbe proprio di sì, è successo all’Erste Bank Open di Vienna 2025, battendo Alexander Zverev in tre set — 3-6, 6-3, 7-5 — dopo una partita dura, tesa, con qualche momento di smarrimento e poi quella rimonta da campione, come lui sa fare. Ma il punto più discusso non è arrivato dal rovescio o dal servizio.

È arrivato dal palco della premiazione, quando la storia di Sinner con la nuova fidanzata ha preso forma davanti a tutti.

Sinner nuova fidanzata, la dedica che sorprende tutti a Vienna

Mentre il nostro campione riceveva il trofeo, lo sguardo del tennista altoatesino è andato più volte verso la tribuna… Lì, tra i familiari e lo staff, c’era Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache, già Miss Danimarca, la sua nuova fidanzata? È bastato poco per capire che qualcosa era cambiato. Quando Jannik Sinner ha preso il microfono, ha ringraziato proprio tutti coloro che gli sono stati vicini in questo periodo tanto intenso quanto pieno di soddisfazioni… la squadra, la famiglia… e poi lei. “Alla mia squadra, alla mia ragazza, ai miei amici. Grazie mille per il supporto”. La frase è breve, ma naturalmente intensa. È la prima volta che Jannik parla pubblicamente della sua attuale compagna?

Lo raccontano anche i cronisti presenti a Vienna, tra cui Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, che hanno notato il momento preciso in cui Sinner, sorridendo, si volta verso la tribuna, ed è così che compare quel gesto spontaneo, ma che vale una conferma… Tra il pubblico, applausi e sguardi curiosi, in pochi minuti, la notizia rimbalza sui social: Sinner e la sua nuova fidanzata, e la voce diventa ufficiale proprio sul campo del trionfo.

Sinner nuova fidanzata, tra sguardi dolci e silenzi in tribuna

E poi c’è la scena che molti hanno notato, Siglinde Sinner, la madre del campione, seduta poco distante da Laila. Le telecamere l’hanno inquadrata più volte — sorriso appena accennato, sguardo vigile. Accanto, la modella che applaude con entusiasmo, due mondi apparentemente diversi, uno accanto all’altro, uniti da un grande affetto.

Secondo quanto riportato da Libero, la madre non sarebbe apparsa del tutto entusiasta. “Se ogni ‘scarrafone’ è bello alla mamma sua, è anche vero che ogni mamma resta con le antenne dritte quando si parla di nuore”, si legge nell’articolo. Una frase ironica, certamente.

Laila, intanto, lo aveva seguito per tutta la settimana del torneo, discreta ma presente. Una presenza costante, raccontano da Rai Sport, sempre dietro le quinte, mai invadente. Forse è questo che ha convinto Sinner a uscire allo scoperto?

E così, Sinner con la sua nuova fidanzata è diventata una delle immagini simbolo del torneo di Vienna, sembra proprio che il campione e fuoriclasse italiano abbia in qualche modo firmato due vittorie in una sola giornata… Una sportiva e senza dubbio ’altra personale… Anche per i campioni, ci sono traguardi che non si conquistano solo nello sport ma anche nel quotidiano.