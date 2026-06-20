Palinsesti Rai 2026-2027: cambiamenti e conferme nei programmi televisivi

La Rai si prepara a una stagione ricca di cambiamenti e conferme. Scopriamo insieme i nuovi programmi, i ritorni attesi e le sorprese che ci aspettano

La stagione televisiva 2026-2027 della Rai si preannuncia ricca di novità e conferme. Con la presentazione ufficiale dei palinsesti fissata per il 3 luglio ad Ancona, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui cambiamenti in arrivo. Tra nuovi volti, ritorni attesi e programmi inediti, la tv pubblica punta a rinnovarsi senza rinunciare ai suoi punti di forza.

Tra le novità più rilevanti, spicca il ritorno di Duilio Giammaria con Petrolioun programma che promette di affrontare temi di attualità con il suo stile inconfondibile. Non mancano i cambi di conduzione: Salvo Sottile prenderà il posto di Milo Infante a Ore 14mentre Vittorio Brumotti debutterà con Ultima Chiamataun nuovo programma che promette di coinvolgere il pubblico con storie emozionanti.

Nuovi volti e ritorni attesi

Tra i volti nuovi, spicca Eleonora Danieleche oltre a condurre Storie Italiane nel mattino di Rai Uno, presenterà anche Le Cose Che Non Sai nel prime time di Rai Tre. Un altro ritorno importante è quello di Roberto Inciocchistorico volto di SkyTG24, che condurrà un nuovo talk show nel mercoledì sera di Rai Due.

Non mancano le conferme: Mara Venier resterà al timone di Domenica Inaffiancata da Tommaso Cerno. Anche Alberto Matano con Vita in Diretta e Caterina Balivo con La Volta Buona sono confermati, così come Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno e The Voice.

Programmi inediti e cambi di collocazione

Tra i programmi inediti, spicca Tale e Quale Show di Carlo Contiche traslocherà al mercoledì sera. Milly Carlucci tornerà con Ballando con le Stelledove potrebbe arrivare Barbara D’Urso in giuria. Nel pomeriggio di Rai Due, Pierluigi Diaco farà il suo ritorno con BellaMa’anticipata da Aspettando BellaMa’che mostrerà il meglio dei casting.

Su Rai Tre, oltre ai programmi di approfondimento come Report e Blu Notte Misteri dimenticatitornerà anche Splendida Cornice di Geppi Cucciari. Non mancheranno le novità anche nel pomeriggio, con programmi come Boss in Incognito con Elettra Lamborghini e Linea di Confine con Antonino Monteleone.

Programmi a rischio cancellazione

Tra i programmi che non figurano nei palinsesti Rai 2026-2027 c’è Citofonare Rai Due di Paola Perego e Paola Baraleche è seriamente a rischio cancellazione. Anche Via dei Matti n.0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni potrebbe non tornare in onda.

La Rai si prepara a una stagione ricca di cambiamenti e conferme, con l’obiettivo di rinnovarsi senza rinunciare ai suoi punti di forza. Con la presentazione ufficiale dei palinsesti fissata per il 3 luglio ad Ancona, non resta che attendere per scoprire tutte le novità in arrivo.