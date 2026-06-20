Andy Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e sfida Keir Starmer

Il sindaco di Manchester Andy Burnham ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni suppletive di Makerfield, con il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK, Robert Kenyon. Questo risultato ha acceso i riflettori sulla sua possibile sfida alla leadership del Labour Party, guidato attualmente dal primo ministro Keir Starmer.

La vittoria di Burnham è stata più ampia delle previsioni, nonostante Reform UK avesse ottenuto oltre il 50% dei voti nelle elezioni locali di Makerfield lo scorso mese. Burnham ha dichiarato: “Questo è un voto per il cambiamento, un voto di speranza per il Nord e per tutte le zone dimenticate da Westminster.”

La popolarità di Burnham e il suo impatto su Manchester

Burnham, ex ministro del Labour, ha lasciato Westminster dieci anni fa per concentrarsi sulla politica locale. Durante il suo mandato come sindaco di Manchester, ha guadagnato grande popolarità grazie alla sua lotta per rivitalizzare la città, riportando settori come i trasporti pubblici sotto controllo pubblico e promuovendo progetti di rigenerazione urbana.

La sua vittoria a Makerfield ha dimostrato che è l’unico politico del Labour con il carisma e il sostegno popolare necessari per rivitalizzare il partito a livello nazionale.

Con il Labour in calo nei sondaggi e Starmer come primo ministro più impopolare della storia, i sostenitori di Burnham credono che solo lui possa prevenire una sconfitta del Labour nelle prossime elezioni generali, previste, e impedire a Nigel Farage di diventare primo ministro.

La sfida alla leadership del Labour Party

Burnham ha annunciato il suo piano di sfidare Starmer per la leadership del Labour Party e diventare primo ministro. Per farlo, deve prima dimostrare di avere il sostegno di almeno 81 deputati del Labour. Starmer, dal canto suo, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Burnham, sottolineando che i votanti hanno scelto la campagna di speranza e ottimismo del Labour rispetto alla divisione e all’odio.

Tuttavia, la vittoria di Burnham potrebbe spingere Starmer a rivedere la sua posizione. Louise Haigh, ex ministro dei Trasporti e alleata di Burnham, ha invitato Starmer a dimettersi, affermando che il Labour è in una “crisi esistenziale” e che “l’ordinaria amministrazione” non funziona più. La vittoria di Burnham ha sicuramente cambiato il panorama politico britannico, introducendo un nuovo attore chiave nella scena.