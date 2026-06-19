Giorgia Meloni e Mette Frederiksen promuovono soluzioni migratorie innovative

In un contesto di crescente pressione migratoria, l’Italia, guidata dalla presidente del Consiglio giorgia meloniha preso l’iniziativa di promuovere una nuova strategia per la gestione dei flussi migratori. Insieme a Mette Frederiksenpremier danese, e altri 17 leader europei, Meloni ha firmato una lettera indirizzata ai vertici dell’Unione europea, chiedendo l’implementazione rapida di hub nei Paesi terzi per i rimpatri.

La missiva, sottoscritta da capi di Stato e di governo di AustriaBelgioGermaniae altri Paesi, sottolinea l’importanza di soluzioni innovative per affrontare la crisi migratoria. Tra gli esempi citati, la cooperazione tra Italia e Albania è già operativa e rappresenta un modello da seguire.

La lettera congiunta e il confronto con la Spagna

La lettera, inviata ai vertici dell’Unione europea, evidenzia la necessità di agire rapidamente per implementare le nuove norme sui migranti.

Tra le iniziative già in corso, oltre alla cooperazione Italia-Albania, ci sono progetti pilota in altri Paesi terzi. I firmatari incoraggiano gli Stati membri a collaborare con potenziali partner e la Commissione europea a sostenere questi sforzi.

Durante il Consiglio europeo di Bruxelles, Meloni ha avuto un acceso confronto con il premier spagnolo Pedro Sánchezcriticando la decisione della Spagna di regolarizzare circa 500 mila migranti irregolari.

Meloni ha sostenuto che tale misura potrebbe avere effetti negativi sugli altri Paesi dello spazio Schengen, evidenziando le differenze di approccio tra i vari Stati membri.

La riunione informale e i progressi legislativi

A margine del Consiglio europeo, Meloni, insieme a Frederiksen e al premier olandese Rob Jettenha ospitato una riunione informale con rappresentanti di AustriaBelgioGermaniae altri Paesi. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyenha illustrato i principali filoni di lavoro in ambito migratorio, sottolineando le possibili conseguenze della crisi in Medio Oriente.

Nel corso della riunione, è stato espresso apprezzamento per i risultati conseguiti negli ultimi mesi, tra cui l’istituzione della lista europea dei Paesi sicuri di origine e l’adozione della Dichiarazione di Chișinău sulla migrazione. Inoltre, è stato raggiunto un accordo politico sul nuovo Regolamento Rimpatri, considerato un pezzo mancante del Patto su migrazione e asilo.

Le sfide future e le soluzioni innovative

La presidente Meloni ha sottolineato la necessità di passare rapidamente dalla definizione delle nuove regole alla loro concreta attuazione. La discussione tra i leader ha fatto emergere l’interesse a valutare anche ipotesi di centri di rimpatrio congiunti in Paesi terzi. Questo approccio mira a smantellare i modelli di business dei trafficanti di migranti e a garantire che coloro che non hanno il diritto legale di restare in Europa vengano rimpatriati.

La lettera congiunta invita anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a partecipare attivamente al processo. I leader europei ritengono che sia giunto il momento di agire e di ottenere risultati concreti per affrontare efficacemente la crisi migratoria.