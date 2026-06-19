Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci

Gli Stati Uniti pagano più dell’Europa per i farmaci, soprattutto quelli innovativi, e per risolvere la cosa la Casa Bianca ha stabilito il principio della Nazione più favorita, cioè l’applicazione ai medicinali venduti negli Usa del prezzo più basso pagato dagli altri Paesi sviluppati, tra ...

Gli Stati Uniti pagano più dell’Europa per i farmaci, soprattutto quelli innovativi, e per risolvere la cosa la Casa Bianca ha stabilito il principio della Nazione più favorita, cioè l’applicazione ai medicinali venduti negli Usa del prezzo più basso pagato dagli altri Paesi sviluppati, tra cui quelli europei. Il risultato è che i governi del Vecchio Continente potrebbero dover scegliere tra spendere cifre insostenibili e vedersi privare dell’accesso a farmaci salvavita.

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