Il caso dell’omicidio di Chiara Guerra resta ancora senza un movente chiaramente definito. Le indagini si concentrano sulle dichiarazioni del 17enne accusato e sulle ricostruzioni familiari, che escludono l’ipotesi iniziale di un movente economico legato all’eredità. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa possa aver innescato la violenta aggressione avvenuta nella tenuta di famiglia a San Stino di Livenza.

Omicidio di Chiara Guerra, svolta nelle indagini sul nipote: “L’eredità non c’entra”

L’ipotesi che l’omicidio di Chiara Guerra sia legato a questioni ereditarie viene respinta sia dal 17enne accusato del delitto sia dai familiari della vittima. Durante l’interrogatorio di giovedì davanti al Tribunale per i Minorenni di Trieste, il ragazzo avrebbe infatti negato con decisione il movente economico.

Come riportato anche dal Corriere della Sera, il minore avrebbe smentito il collegamento tra l’aggressione e presunti dissidi patrimoniali. In questo contesto si inserisce la sua dichiarazione sintetica: “L’eredità non c’entra“, pronunciata nel corso di un’udienza durata circa un’ora e mezza. L’accusa riguarda l’omicidio della zia, 53 anni, avvenuto nella tenuta di famiglia a San Stino di Livenza, dove la donna sarebbe stata colpita con circa venti coltellate.

La stessa posizione sarebbe stata ribadita dai parenti della vittima tramite una nota diffusa dall’avvocato Luca Pavanetto, che ha contestato con fermezza la ricostruzione basata su presunti interessi economici. I familiari avrebbero inoltre sottolineato che “Associare o ridurre la luminosa aura di Chiara e la sua dolorosa scomparsa a meri dissidi economici sia un ulteriore danno arrecato alla sua bellissima immagine“, chiedendo rispetto per la memoria della donna, stimata insegnante.

Omicidio di Chiara Guerra, la richiesta della famiglia: “Evitare la spettacolarizzazione della giustizia”

Oltre al tema del movente, l’interrogatorio pare abbia affrontato anche la questione delle condizioni fisiche del ragazzo al momento del fermo. La lesione al braccio rilevata dai carabinieri non sarebbe collegata a una colluttazione con la vittima: secondo la versione del 17enne si tratterebbe di una frattura al metacarpo causata da un incidente avvenuto la mattina stessa del delitto. Tale ricostruzione risulterebbe compatibile con il referto del pronto soccorso, nel quale non sarebbero state riscontrate altre ferite o graffi significativi, elemento che indebolirebbe l’ipotesi di uno scontro fisico prolungato prima dell’accoltellamento.

Resta però ancora incerto il fattore scatenante dell’aggressione mortale. Secondo quanto riportato dal Corriere di Venezia, durante il confronto tra zia e nipote sarebbe emerso un riferimento ai nonni paterni, entrambi parenti della vittima e del padre del ragazzo. La tensione potrebbe essere esplosa attorno alla gestione degli anziani coniugi, attualmente ospitati in due strutture diverse tra San Stino e Ceggia. Un rimprovero legato a questa situazione sarebbe, secondo gli inquirenti, una possibile scintilla della violenza.

Nel frattempo, la famiglia di Chiara Guerra ha chiesto cautela mediatica e rispetto, dichiarando la volontà di “evitare la spettacolarizzazione della giustizia e i processi televisivi, esigendo il massimo rispetto per la riservatezza che ha sempre contraddistinto la vita della vittima“, e ribadendo fiducia nell’operato degli investigatori.