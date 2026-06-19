Ancora un episodio di pericolo sulla Statale 36: un’auto ha percorso un tratto di superstrada contromano a Colico, sfiorando un possibile incidente frontale. Solo la prontezza dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi.

Paura sulla Statale 36: auto contromano sfiora lo scontro a Colico

Ancora un episodio di guida contromano lungo la Statale 36, questa volta fortunatamente senza conseguenze gravi.

Giovedì sera, poco prima delle 19.30, al Trivio di Fuentes a Colico, un’ambulanza del Soccorso Bellanese impegnata in un intervento e diretta verso sud si è trovata davanti un’auto che procedeva nella direzione opposta rispetto al corretto senso di marcia. Il mezzo di soccorso, proveniente dalla Valtellina e diretto verso il lecchese e la Brianza, ha immediatamente attivato i dispositivi luminosi per segnalare il pericolo agli altri automobilisti e ridurre la velocità dei veicoli in transito.

Come riportato da Il Giorno, la manovra dei soccorritori ha contribuito a evitare una situazione ancora più rischiosa: pochi istanti prima, infatti, un’auto che viaggiava regolarmente sulla propria corsia aveva dovuto compiere una brusca sterzata per evitare un possibile impatto frontale con il veicolo che arrivava contromano. L’automobilista alla guida della vettura, dotata di targa polacca, dopo essersi reso conto dell’errore ha effettuato un’inversione a “U”, fermandosi successivamente sulla corsia di emergenza.

Dopo un breve scambio di parole con un soccorritore sceso dall’ambulanza, il conducente è ripartito, questa volta nella corretta direzione di marcia.

Nuovo allarme dopo altre auto contromano sulla SS 36

L’intervento dell’equipaggio del Soccorso Bellanese ha permesso di scongiurare un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto serie, ma riaccende l’attenzione sul problema dei frequenti episodi di circolazione contromano lungo la Statale 36, soprattutto nel tratto dell’Alto Lario. La strada, che collega la Valtellina con il territorio lecchese e la Brianza, è già stata teatro di situazioni simili nelle scorse settimane.

Solo pochi giorni prima, infatti, sempre nella zona di Colico, un altro automobilista aveva imboccato la superstrada nel senso sbagliato: in quel caso era stato il conducente di una Fiat 500 a percorrere la carreggiata contromano. Anche quell’episodio si era concluso senza feriti, ma ha evidenziato ancora una volta i rischi legati a errori di immissione e manovre pericolose su una delle principali arterie della zona.