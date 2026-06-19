Un bimbo di sei anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un trattore in un’area privata mentre era in corso una manovra agricola da parte del padre. L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’uso di mezzi pesanti in contesti domestici e rurali.

Grave incidente in un terreno privato a Gambassi Terme: bimbo di 6 anni investito

Un bambino di sei anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle ore 8, all’interno di un terreno privato nel comune di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Firenze Today, il piccolo si trovava nelle vicinanze mentre il padre stava effettuando una manovra con un trattore agricolo.

Per una tragica fatalità, il bambino sarebbe stato urtato e investito dal mezzo in movimento.

Il genitore, resosi immediatamente conto dell’accaduto, ha lanciato l’allarme senza esitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato il minore. Nonostante la gravità dei traumi riportati, il bambino non avrebbe mai perso conoscenza.

Successivamente è stato trasferito in elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Ospedale Pediatrico Meyer, dove è arrivato in codice rosso per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Tragedia nel Fiorentino, bimbo di 6 anni investito dal trattore guidato dal padre: è grave

L’intervento dei soccorsi è stato immediato e coordinato: oltre all’ambulanza e all’automedica, è stato necessario l’utilizzo dell’elisoccorso per garantire un trasporto rapido verso la struttura ospedaliera fiorentina. Le condizioni del bambino restano gravi, ma al momento del ricovero risultava stabile quanto possibile in una situazione di questo tipo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno valutando la posizione del mezzo agricolo e le condizioni in cui si stava svolgendo la manovra, in un contesto domestico e rurale che, secondo quanto emerso, non presenterebbe elementi di pericolosità strutturale ma che ha comunque portato a un episodio drammatico.