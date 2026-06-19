Cosa è successo alle coppie di Temptation Island 2026: aggiornamenti sui partecipanti

A distanza di qualche mese dall’edizione 2026 di Temptation Island molte coppie che hanno partecipato continuano a far parlare di sé. In questo articolo ricostruiamo, persona per persona, gli sviluppi più recenti noti al pubblico, con le dichiarazioni e gli episodi che hanno segnato il percorso di ogni relazione.

Le informazioni riportate si basano sui fatti pubblicamente noti: nascite, riconciliazioni, separazioni, partecipazioni ad altri programmi e dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Qui trovate un aggiornamento puntuale sui protagonisti principali emersi durante la stagione.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti: un figlio, genitori separati

Tra le storie più discusse c’è quella di Sonia Barrile e Simone Margagliotti. Sonia ha partecipato a Temptation Island 2026 senza sapere ancora di essere incinta: la gravidanza è stata scoperta solo successivamente.

È nato il piccolo Gabriel, ma la coppia non è tornata insieme dopo l’esperienza nel villaggio.

Pur vivendo da genitori separati mantengono un rapporto civile e collaborativo per il bene del figlio. Simone ha voluto sottolineare pubblicamente che «Lei non è rimasta mai sola, tengo a precisarlo. Mi sono occupato di lei dal primo giorno», parole apparse sui suoi canali social in occasione del battesimo di Gabriel.

Il quadro affettivo è

Coppie che hanno resistito e nuove gravidanze

Altri partecipanti hanno scelto di proseguire la relazione. Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno ritrovato un’intesa che li mantiene ancora insieme: lei gli ha concesso il perdono e per il momento la coppia appare stabile. L’evoluzione del loro rapporto resta oggetto di interesse per chi segue l’esito delle relazioni nate in trasmissione.

Decisamente in una fase positiva sono Valentina Riccio e Antonio Panico. Dopo un momento di rottura a gennaio dovuto alla scoperta di alcune chat compromettenti, la distanza tra i due è durata poco: nel giro di poche settimane si sono riavvicinati. Ad aprile hanno annunciato di aspettare un figlio e, la scorsa settimana, durante il gender reveal hanno svelato che aspetteranno un maschietto. La coppia è inoltre prossima al matrimonio, una tappa che segnala come l’esperienza televisiva abbia portato a decisioni di vita concrete.

Ex che mantengono rapporti civili e nuovi percorsi

Non tutte le storie sono ripartite con successo. Denise Farina e Marco Raffaelli non sono ritornati insieme dopo la trasmissione, ma mantengono rapporti cordiali: si sono recentemente visti al gender reveal di Valentina e Antonio, e Denise ha commentato sui social che «Abbiamo un rapporto civilissimo. L’amore passa, il bene resta».

Per altri la separazione è definitiva e personale: Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi risultano entrambi single. Lucia, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip ha lanciato nelle ultime ore diverse frecciatine rivolte a Rosario, che ha invece scelto di debutta­re come commentatore tramite un podcast in cui discuterà la nuova edizione di Temptation Island. Tra i loro scambi sui social emergono critiche e commenti diretti, a testimonianza di tensioni ancora vive dopo la fine del rapporto.

Infine, tra le separazioni confermate, ci sono Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. Lei è attualmente single, mentre lui ha iniziato una nuova relazione. A chi le ha chiesto informazioni su un possibile ritorno insieme, Maria Concetta ha risposto chiaramente: «Non posso amare chi già è impegnato ad amare un’altra».

Situazioni particolari e coppie non ufficialmente sciolte

Alcuni tronconi della scorsa edizione mostrano dinamiche intermedie: ad esempio Sarah Esposito risulta teoricamente single, mentre Valerio Ciaffaroni è ancora legato alla tentatrice Arianna Mercuri con cui aveva deciso di lasciare la trasmissione insieme. Queste situazioni evidenziano come l’esito di Temptation Island 2026 abbia generato percorsi molto diversi, dalla convivenza a nuove famiglie, fino a separazioni e rapporti cordiali tra ex.

Nel complesso, i protagonisti continuano a occupare la scena mediatica con nascite, matrimoni imminenti, nuovi affetti e dichiarazioni pubbliche. L’edizione 2026 rimane quindi una fonte di sviluppi personali che si delineano giorno dopo giorno, con protagonisti che a distanza di tempo raccontano il dopo reality attraverso scelte e messaggi diretti al pubblico.