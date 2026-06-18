Il programma più atteso dell'estate sta per iniziare e tra novità ed antiche tradizioni promette colpi di scena ad alta tensione.

Temptation Island sta per tornare, il programma dove si testa la fedeltà delle coppie tra tentatori e tentatrici è pronto a scatenare l’estate 2026 con diverse novità che permetteranno di aumentare l’engagement del pubblico e le discussioni social, d’altronde Mediaset sa come puntare in maniera ottimale sui propri cavalli vincenti.

Riprese terminate, si inizia il 24 giugno prossimo

Le riprese del programma condotto da Filippo Bisciglia sono finite da poco e quindi il pubblico è pronto a rivedere sui propri schermi i litigi, i pianti ed i cambiamenti delle coppie che partecipano all’edizione 2026.

Questo tipo di programmi catturano gli interessi del pubblico perché ci si può immedesimare e capire cosa funziona e cosa no in una relazione d’amore che apparentemente sembra continuare in modo naturale.

Le coppie partecipanti a questa edizioni sono ufficialmente 7 e sin da subito si potranno comprendere le dinamiche che monopolizzeranno la stagione.

La prima puntata della nuova edizione sarà il 24 giugno alle 21:30 in prima serata.

Il format si allunga ad 8 puntate

Inizialmente il pubblico pensava di assistere a 6 puntate come peraltro era stato preventivato dagli autori che lo avevano comunicato senza alcuna esitazione.

Tuttavia il programma prodotto dalla Fascino TV di Maria De Filippi è uno dei più amati e Mediaset lo sa bene, ecco quindi che come svelato da Giuseppe Candela tramite Dagospia e riportato da Leggo.it, il programma si allungherà ad 8 puntate.

Questo esperimento viene fatto senza alcuna certezza relativa ai dati Auditel, a dimostrazione che Mediaset è forte dell’engagement del pubblico durante le serate.

Non resta quindi che attendere il via ed i primi falò di confronto che accenderanno questa già calda estate 2026.