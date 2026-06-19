Le registrazioni della nuova stagione di Tú Sí Que Vales sono ufficialmente iniziate negli studi Mediaset, segnando il ritorno del talent del prime time di Canale 5 in vista della programmazione autunnale. Tra le prime anticipazioni spicca anche la presenza di Alessandra Mussolini, inserita tra gli ospiti più discussi di questa nuova edizione, che punta su spettacolo, volti noti e momenti di forte intrattenimento.

Ripartenza delle registrazioni e novità nel cast di Tú Sí Que Vales

Sono ufficialmente cominciate le riprese della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, il popolare talent del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda in autunno in prima serata. L’avvio della produzione è stato confermato anche da un filmato pubblicato sui canali social ufficiali del programma, segnando così il ritorno di uno degli show più seguiti del palinsesto Mediaset.

Le prime anticipazioni parlano di alcune modifiche nel cast e nella struttura, pensate per rendere lo spettacolo ancora più dinamico e coinvolgente.

Tra i cambiamenti più rilevanti spicca l’assenza di Giulia Stabile, impegnata nel Lux Tour di Rosalía, e il conseguente ingresso di Elisabetta Canalis. Restano invece confermati i conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria non si registrano variazioni: ritornano infatti Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli.

Alessandra Mussolini, la svolta: nel famoso programma Mediaset? “Scelta da Maria De Filippi”

Secondo le anticipazioni riportate da Superguida TV, la puntata inaugurale sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti noti al grande pubblico, tra cui Alessandra Mussolini, Raoul Bova, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Pierpaolo Spollon. Le loro esibizioni saranno protagoniste della tradizionale gara di Lip Sync Battle, uno dei segmenti più seguiti del programma, caratterizzato da performance ironiche e accoppiamenti inediti.

Tra le performance più attese figurano quelle che vedranno coinvolti diversi volti televisivi in duetti particolari: Maria De Filippi nei panni di Patty Pravo insieme ad Ambra Angiolini come Luciano Pavarotti, Rudy Zerbi con Pierpaolo Spollon, Orietta Berti in coppia con Luciana Littizzetto e Raoul Bova al fianco di Sabrina Ferilli. Inoltre, Alessandra Mussolini si esibirà con Paolo Bonolis in un brano di Bob Marley, mentre Belén Rodriguez dovrebbe intervenire come giurata speciale della sfida. Sempre secondo queste voci, tornerebbe anche il personaggio di Giovannino, pronto a riaccendere la storica rivalità ironica con la giurata.