La dodicesima edizione di Tú sí Que Vales ha visto emergere un giovane talento di soli 10 anni, capace di incantare il pubblico da casa con abilità di magia e mentalismo, aggiudicandosi il montepremi di 100.000 euro. Ecco tutti i dettagli della finale, andata in onda ieri sera, sabato 6 dicembre.

Tú sí Que Vales: una finale serrata tra talenti e applausi del pubblico

La serata finale, andata in onda il 6 dicembre sotto la conduzione di Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha visto sedici artisti sfidarsi in quartine, con i vincitori che hanno poi accesso alla superfinale.

La giuria, composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ha applaudito esibizioni di ballerini, cantanti e acrobati, mentre il verdetto definitivo è stato deciso dal pubblico tramite sms e app WittyTv e Mediaset Infinity.

Tú sí Que Vales, finale con colpo di scena: chi ha vinto e chi ha ritirato il premio da 100mila euro

Kay La Ferrera, illusionista romano di soli 10 anni, ha trionfato nella dodicesima edizione di Tú sí Que Vales grazie a un sorprendente numero di magia e mentalismo che ha affascinato gli spettatori da casa. Pur non essendo presente in studio per l’orario notturno, ha visto la madre ritirare il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, frutto del televoto che lo ha premiato con il 38,68% delle preferenze.

Nato nel 2015 da madre giapponese e padre italiano, Kay ha scoperto la passione per l’illusionismo in occasione di un compleanno familiare e ha coltivato il sogno di diventare mago professionista per onorare i sacrifici dei suoi genitori. Amante di Harry Potter, il giovane talento ha incantato con letture mentali, giochi di carte e trucchi sorprendenti, superando brillantemente sfide difficili e conquistando il 58% dei voti in semifinale.

Oltre a Kay, si sono contesi il podio il ventriloquo Terry Fator, il gruppo di ballerini hip-hop Ping Pong Pang e i marionettisti di Dundu Giganti di Luce. Prima della proclamazione, Kay aveva spiegato il suo obiettivo: ringraziare la famiglia per il sostegno ricevuto, un gesto che Maria De Filippi ha ricordato mentre la madre del bambino ritirava il premio in studio. Tra i concorrenti eliminati nelle fasi precedenti figuravano Angela Aiello, Sarah e Mauro Palumbo e Giovanni Arena.