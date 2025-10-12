La puntata dell’11 ottobre di Tu Si Que Vales si è trasformata in un vero e proprio momento di tensione quando una concorrente ha perso il controllo, scagliandosi contro Sabrina Ferilli. Tra urla, accuse e un’uscita drammatica dallo studio, Laura Marchetti ha dato vita a uno dei momenti più discussi della stagione, rimettendo in discussione il ruolo della giurata e portando alla luce vecchi rancori risalenti a cinque anni fa.

Tu Si Que Vales, tensione in studio: la rabbia di una concorrente

Nella puntata di ieri di Tu Si Que Vales, l’atmosfera in studio si è surriscaldata quando la concorrente Laura Marchetti ha rivolto parole dure a Sabrina Ferilli. Durante la sua esibizione, Laura ha interrotto la performance a metà, esasperata dalle risate del pubblico e dei giudici, e ha urlato: “Che cosa vi ridete? Vaff**o“.

Poco dopo, la donna è tornata per spiegare il suo comportamento e ha preso di mira la giurata:

“La cosa che più di tutte mi ha ferita, è che quando sono uscita e qualcuno ha detto ‘la signora non rientra’, c’è chi ha risposto ‘e menomale dai’. L’ha detto Sabrina Ferilli. Io non sono qui per essere presa in giro da voi“.

L’episodio ha costretto Paolo Bonolis a intervenire per cercare di riportare la calma in studio.

Tu Si Que Vales, tensione in studio: Sabrina Ferilli presa di mira da una concorrente

Laura Marchetti, in realtà Laura De Marchi, aveva già partecipato a Tu Si Que Vales cinque anni fa, ricevendo un giudizio dalla Ferilli che a suo dire la segnò profondamente:

“Mi aveva detto ‘ao, e che talento c’avrebbe questa?’. L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono per strada ripetevano quella domanda. Ma che talento ha lei? Io questo talento non l’ho mai visto“.

Ferilli, visibilmente sorpresa, ha replicato:

“Non ricordo nulla. Che talento ho io? Brava signora, va bene così. Però non le ho mai detto niente di offensivo, né adesso e nemmeno cinque anni fa”.

La concorrente, delusa e arrabbiata, ha concluso lo scontro con un’uscita pungente:

“Questa trasmissione si chiama Tu Si Que Vales, ma tu Sabrina non vali nulla. Lei è una miracolata, chissà chi ha in paradiso”.

Dietro il sipario, però, si è scoperto che gran parte dell’episodio era uno scherzo, coerente con la carriera di Laura come attrice di stand-up comedy e con la sua precedente partecipazione allo show.