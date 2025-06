Da quando ha sostituito Italia’s Got Talent nel 2014, Tu Si Que Vales è diventato un appuntamento fisso: ecco i giudici della nuova edizione.

Dopo undici stagioni di grande successo, Tu Si Que Vales si prepara a tornare nel prime time di Canale 5 con la sua 12ª edizione consecutiva. Nato nel 2014 come risposta alla perdita dei diritti di Italia’s Got Talent, passato poi a Sky e oggi su Disney+, il talent show ha saputo conquistare il pubblico con emozione, spettacolo e volti ormai amatissimi.

Ma cosa cambierà nel 2025? Scopriamo chi saranno i protagonisti della nuova giuria.

Tu Si Que Vales 2025: l’addio di Gerry Scotti

“Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset. Pier Sivio Berlusconi”.

Gerry Scotti ha deciso di lasciare la giuria di Tu Si Que Vales dopo undici edizioni consecutive. La scelta è stata presa di comune accordo con Mediaset e la società di produzione Fascino PGT, con l’obiettivo di consentire al conduttore di concentrarsi su nuove iniziative editoriali e televisive.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo, ha espresso pubblicamente la sua stima nei confronti di Scotti, definendolo un “vero pilastro” della televisione italiana e sottolineando che continuerà a essere una figura centrale nel palinsesto dell’emittente.

Tu Si Que Vales 2025: anticipazioni sui volti della nuova edizione

Le riprese prenderanno il via a metà giugno e, come rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il team alla conduzione resta invariato: confermati per il nono anno di fila Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, accompagnati da Giulia Stabile, ormai alla sua quinta partecipazione consecutiva.

Per quanto riguarda la giuria, viene riconfermata la quasi totalità della formazione: Maria De Filippi e Rudy Zerbi – presenti sin dal debutto del programma – saranno nuovamente al tavolo, affiancati da Luciana Littizzetto, entrata nel cast alla decima edizione in sostituzione di Teo Mammucari, e da Sabrina Ferilli, che torna nel ruolo di portavoce del pubblico per la settima volta.

La vera novità di quest’anno è rappresentata dall’arrivo di Paolo Bonolis, che subentra al posto lasciato vacante da Gerry Scotti.