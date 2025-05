Clamoroso a Mediaset, Gerry Scotti sarebbe pronto a lasciare “Caduta Libera“. Chi potrebbe prendere il suo posto? Scopriamolo insieme.

Gerry Scotti lascia Caduta Libera?

Ieri, lunedì 13 maggio 2025, è partita la nuova edizione di uno dei game show più amati di sempre su Canale 5, ovvero “Caduta Libera”, condotto come sempre da Gerry Scotti.

Ecco però che una notizia delle ultime ore potrebbe “sconvolgere” i tanti fan del programma, in quanto Gerry sarebbe pronto a lasciare la conduzione. Ecco cosa si legge sul sito Bubinoblog: “si pensa di spostare La Ruota della Fortuna al posto di o in alternanza a Striscia e così si stanno testando alcuni conduttori per Caduta Libera per non sovraccaricare Scotti, visto gli impegni che lo attendono, da La Ruota a Tu Si Que Vales, per citarne alcuni.” Per il momento sono solamente indiscrezioni ma, nel caso, chi sostituirebbe Gerry Scotti a “Caduta Libera”?

Gerry Scotti lascia Caduta Libera: chi lo sostituirà?

Come abbiamo appena visto, Gerry Scotti potrebbe lasciare la conduzione di “Caduta Libera”, visti i tanti impegni lavorativi dei prossimi mesi. Ma, chi potrebbe prendere il suo posto? Tra i nomi che circolano abbiamo Michelle Hunziker, Flavio Montrucchio, Ilary Blasi, Filippo Bisciglia e Alvin.