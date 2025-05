Un viaggio tra carriera e vita privata per Michelle Hunziker in vista dell'Eurovision Song Contest.

Preparativi per l’Eurovision Song Contest

Michelle Hunziker, la celebre conduttrice svizzera, è attualmente al centro dell’attenzione per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Sebbene presenterà solo la finale, la Hunziker sta affrontando un intenso periodo di preparazione, alternando le sue giornate tra Milano e la Svizzera.

“Finisco la diretta di ‘Striscia’, 4 ore di auto verso Basilea, prove e ritorno: è dura, ma lo sognavo da anni”, ha dichiarato, evidenziando la sua dedizione all’evento musicale europeo.

Un approccio diverso per l’Eurovision

La conduttrice ha rivelato che il suo approccio all’Eurovision sarà diverso rispetto al passato. “Non vedrete la Michelle che ca**eggia”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere un certo livello di serietà in un contesto così prestigioso. La Hunziker ha spiegato che l’Eurovisione è una macchina perfetta, dove ogni secondo conta e dove è fondamentale rispettare i tempi e le regole. Questo nuovo atteggiamento riflette la sua volontà di essere al servizio di un contest istituzionale, piuttosto che di un semplice spettacolo di intrattenimento.

Riflessioni sulla vita privata

Oltre ai preparativi per l’Eurovision, Michelle ha condiviso anche dettagli sulla sua vita personale. Ha parlato del suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, rivelando che i due sono in ottimi rapporti, soprattutto dopo essere diventati nonni. “Con Eros i rapporti sono ottimi. Ho già prenotato tutto per la prima del suo tour ad Amsterdam in ottobre: sarò in prima fila”, ha detto, dimostrando il supporto reciproco che esiste tra i due. Inoltre, ha accennato alla sua riconciliazione con Elisabetta Canalis, con cui ha avuto un passato di attriti, ma che ora sembra essere risolto.

Il passato con Elisabetta Canalis

Il rapporto tra Michelle e Elisabetta ha attraversato momenti di tensione, in particolare a causa di un’imitazione che la Canalis fece nel 2008. Tuttavia, la Hunziker ha chiarito che non ha mai avuto intenzione di influenzare la situazione, affermando: “Canalis pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente”. Oggi, entrambe sembrano aver superato le divergenze, anche se le dichiarazioni recenti di Canalis lasciano aperta la questione su quanto sia profonda questa riconciliazione.