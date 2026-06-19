Il centrodestra e le più alte cariche dello Stato hanno risposto compatti alle affermazioni del presidente Donald Trump contro Giorgia Meloni: dal Quirinale alla Farnesina, fino agli esponenti di governo, è arrivata una netta presa di posizione a difesa della premier e dell’immagine dell’Italia.

Il 19 giugno 2026 la politica italiana ha reagito in modo rapido e coeso alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che ha affermato di essere stato supplicato dalla premier. La vicenda ha provocato una reazione a catena nelle istituzioni e nella maggioranza di governo, con messaggi ufficiali e decisioni pratiche che hanno enfatizzato la necessità di difendere la dignità nazionale.

Al centro delle risposte: la telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e lo stop a una missione diplomatica deciso dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza ricordando che «Io e l’Italia non imploriamo mai».

Intervento del Quirinale e scelta diplomatica della Farnesina

La chiamata del Presidente della Repubblica al premier ha rappresentato il primo segnale istituzionale di vicinanza.

Immediatamente dopo, il ministro degli Esteri ha annunciato la cancellazione del viaggio previsto a Miami per un forum, motivando la decisione con le parole del presidente Usa: «Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio offendono tutta l’Italia». La scelta di Tajani ha un valore sia simbolico sia pratico, poiché interrompe un’attività diplomatica concordata e mette in evidenza la volontà italiana di non sottovalutare affermazioni ritenute lesive.

Nel contesto delle reazioni ufficiali, si sono distinti anche altri protagonisti istituzionali: il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha smentito con tono secco la narrazione dell’implorazione, dichiarando che chi sostiene il contrario «fa pena». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha parlato di una «caduta di stile» sottolineando l’incongruenza fra quelle parole e il comportamento che la premier ha adottato nell’interesse dell’Italia e dell’Occidente.

Unità del centrodestra, critiche a Trump e ricadute sui rapporti Usa-Ue

All’interno della coalizione di governo si è levato un coro compatto di solidarietà. Il leader della Lega, Matteo Salvini ha sintetizzato l’atteggiamento polemico con una frase diretta: «Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi». I parlamentari e i ministri di Fratelli d’Italia hanno ribadito la stessa posizione, evidenziando come l’offesa a un capo di governo rappresenti una lesione all’onore nazionale.

Diverse voci hanno poi rimarcato le possibili conseguenze diplomatiche: Tommaso Foti intervenendo da Bruxelles ha espresso «piena e affettuosa solidarietà» al presidente del Consiglio e ha avvertito che comportamenti ripetuti di questo tipo «mettono a rischio lo storico rapporto tra gli Stati Uniti e l’Europa». Foti ha inoltre osservato il contrasto fra le parole rivolte alla premier e il clima di confronto che, nelle stesse ore, caratterizzava gli incontri del G7 a Evian dove si era registrata un’interazione più rispettosa tra il presidente Usa e gli altri leader.

Valutazioni politiche e tono dello scontro

Nel dibattito si sono aggiunte considerazioni dai banchi dell’opposizione e di altre forze politiche: per alcuni esponenti l’accaduto impone una riflessione sulla qualità dei rapporti transatlantici e sul modo in cui si gestiscono divergenze di interesse. Per altri, invece, la vicenda è l’ennesimo episodio di attacchi personali che danneggiano la credibilità internazionale dell’autore delle affermazioni.

Tra le frasi riportate nel confronto pubblico compaiono osservazioni nette: «Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi», «Fa pena chi lo sostiene» e la dichiarazione diretta del premier già citata. Queste espressioni sintetizzano il clima di compattezza e la determinazione a non accettare una narrazione che ridimensioni il ruolo istituzionale della guida del governo italiano.

Implicazioni sul piano pratico e percezione internazionale

Oltre alle reazioni di segno politico e istituzionale, alcuni ministri e sottosegretari hanno puntato il dito sulle possibili ricadute concrete nei rapporti bilaterali e multilaterali. Secondo i critici, commenti offensivi nei confronti di leader europei rischiano di complicare la cooperazione su temi strategici, in un momento in cui, a detta di vari rappresentanti italiani, l’Occidente avrebbe bisogno di «unità, coesione e responsabilità».

Nel posizionamento pubblico del governo e del centrodestra è emersa, infine, la volontà di difendere l’immagine e la dignità del Paese senza scendere a polemiche personali incapaci di alimentare soluzioni. Il messaggio politico è chiaro: l’Italia reclama rispetto nelle relazioni internazionali e intende reagire, anche sul piano diplomatico, quando ritiene che quella soglia sia stata superata.