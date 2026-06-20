Mondiali 2026: il Paraguay elimina la Turchia di Montella

Il Paraguay ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la Turchia, eliminandola dai Mondiali 2026. La partita è stata decisa da un gol immediato di Galarza e da un'espulsione controversa.

Il 20 giugno 2026, il Paraguay ha scritto una pagina di storia ai Mondiali, battendo la Turchia di Vincenzo Montella con un risultato di 1-0. Una vittoria che ha del miracoloso, considerando che i sudamericani hanno giocato l’intera ripresa in dieci contro undici. La partita, valida per il girone D, ha visto il Paraguay passare in vantaggio dopo appena 68 secondi con un preciso sinistro di Galarza da 20 metri.

La Turchia, già sconfitta all’esordio contro l’Australia, ha collezionato la seconda sconfitta consecutiva, rendendo inutile la partita contro gli Stati Uniti, già qualificati. Il Paraguay e l’Australia, appaiate a 3 punti, si sfideranno nella terza giornata, in programma all’alba italiana del 26 giugno.

Un inizio choc e un’espulsione controversa

Il match è stato deciso fin dai primi istanti, con Galarza che ha sorpreso il portiere Cakir con un tiro preciso.

La Turchia ha faticato a riprendersi dallo schiaffone iniziale, mostrando una mancanza di ritmo e lucidità. La partita è stata un romanzo lungo quasi 110 minuti, con la Turchia che ha cercato in tutti i modi di trovare il gol del pareggio, ma senza successo.

Un momento chiave della partita è stato l’espulsione di Miguel Almiron, il primo con il nuovo regolamento che vieta ai giocatori di mettersi una mano davanti alla bocca.

L’arbitro, richiamato al Var, ha estratto il cartellino rosso dopo aver visto la scena. Questo ha acceso gli animi e ha reso la partita ancora più complicata per la Turchia.

La delusione di Montella e il futuro della Turchia

Vincenzo Montella, il tecnico della Turchia, ha espresso la sua delusione ma anche orgoglio per i suoi giocatori. “Sono triste ma orgoglioso dei ragazzi. Ci abbiamo provato sino alla fine. Il calcio però è questo e va accettato”, ha dichiarato. La Turchia, che non vinceva una partita ai Mondiali da 16 anni, ha visto sfumare il sogno di qualificarsi ai sedicesimi di finale.

La partita ha mostrato le difficoltà della Turchia, con giocatori come Calhanoglu e Arda Guler che non sono riusciti a incidere. La squadra ha mostrato una mancanza di coesione e di efficacia offensiva, rendendo la sconfitta inevitabile. Per Montella, saranno giorni di passione, con la critica che non mancherà di puntare il dito contro le sue scelte tattiche.

La Turchia, che aveva sperato di ripetere il successo del 2002, quando raggiunse le semifinali, ha dovuto fare i conti con una realtà diversa. La squadra, pur mostrando momenti di qualità, non è riuscita a trovare la continuità necessaria per competere ai massimi livelli. La sconfitta contro il Paraguay è un duro colpo, ma potrebbe essere l’inizio di un percorso di crescita per il futuro.