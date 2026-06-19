Home > Video > Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Ascolta la nostra "Rassegna stampa estera" in lingua italiana su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.... di Adnkronos Pubblicato il 19 Giugno 2026 alle 21:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Ascolta la nostra “Rassegna stampa estera” in lingua italiana su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming. https://www.youtube.com/watch?v=vxsdZf2i6RE 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaStati Uniti2–0LIVE · Girone DAustraliaProssime partiteDomaniScozia00:00CESTGirone CMaroccoBrasile02:30CESTGirone CHaitiTurchia05:00CESTGirone DParaguayOlanda19:00CESTGirone FSveziaRisultatiOggiMessico1–0FT · Girone ACorea del SudCanada6–0FT · Girone BQatargio 18 giuSvizzera4–1FT · Girone BBosniaRep. Ceca1–1FT · Girone ASudafricaAggiornato 22:26 CEST