Ronaldinho, annuncio a sorpresa: giocherà nel Ravenna in Serie C

(Adnkronos) - Ronaldinho torna a giocare in Italia. L'ex calciatore brasiliano a 46 anni è pronto a tornare in campo e ha deciso di farlo in Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna, club del presidente Ignazio Cipriani, ricco...

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Ronaldinho torna a giocare in Italia. L’ex calciatore brasiliano a 46 anni è pronto a tornare in campo e ha deciso di farlo in Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna, club del presidente Ignazio Cipriani, ricco imprenditore che ha deciso di investire nel mondo del calcio.

È stato proprio il presidente del club ad annunciare a sorpresa l’arrivo di Ronaldinho, che verrà presentato ufficialmente con un evento che si terrà a Miami il prossimo 23 giugno: “Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa”, ha detto Cipriani, “acquistare Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”.

Anche Ronaldinho non ha nascosto la sua felicità per il ritorno in Italia e al calcio giocato: “Nuovi colori, stesso sorriso.

Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani”, ha detto il brasiliano, “il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.

Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna che ha appena messo a segno il colpo Ronaldinho, è figlio dell’imprenditore Giuseppe Cipriani Jr e di Eleonora Gardini, figlia a sua volta del magnate Raul Ferruzzi Gardini.

Si tratta quindi di una vera e propria dinastia imprenditoriale, nonché di una delle famiglie più ricche d’Italia.

Ignazio Cipriani, cresciuto tra Italia e Stati Uniti, ha deciso di investire nel mondo del calcio nel 2024, quando ha acquistato la quota di maggioranza del Ravenna Fc, club di Serie C ma decisamente molto ambizioso.

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