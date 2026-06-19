Mari nega offese a Michela Murgia e parla del chiarimento con Ciabatti

Michele Mari, candidato al premio Strega con il libro I convitati di pietra (Einaudi), smentisce di aver parlato dell'aspetto fisico di Michela Murgia e racconta di essersi chiarito e scusato con Teresa Ciabatti dopo un diverbio emerso nel corso del tour dei finalisti a Roma.

All’indomani delle indiscrezioni che hanno fatto discutere, Michele Mari ha rilasciato una dichiarazione per fare chiarezza su un episodio segnalato durante una tappa del tour dei finalisti del premio Strega. L’annuncio arriva da Roma e si colloca nello spazio delle comunicazioni pubbliche legate alla manifestazione letteraria; Mari sottolinea di non aver mai fatto commenti sull’aspetto fisico di Michela Murgia e specifica di non aver mai inteso offendere nessuno.

Dichiarazione di Mari sul diverbio con Teresa Ciabatti

Secondo la versione divulgata dallo scrittore, il presunto scontro con Teresa Ciabatti è stato oggetto di voci incontrollate che hanno amplificato la portata dell’accaduto. Mari riferisce di essersi confrontato direttamente con Ciabatti e di aver ottenuto da lei l’indicazione di non voler dare ulteriore seguito alla questione.

Nella sua comunicazione lo scrittore si è detto dispiaciuto se alcune sue parole, pronunciate in un contesto privato, potevano aver arrecato offesa: per questo motivo ha formulato una scusa rivolta a Ciabatti.

Dettagli sul contenuto delle scuse

Nel testo reso pubblico Mari precisa che l’eventuale tono percepito come offensivo non aveva l’intenzione di colpire Michela Murgiama mirava a richiamare alla memoria un episodio passato di reciproca incomprensione tra lui e la stessa Murgia.

L’uso della parola reciproca incomprensione serve a inquadrare l’accaduto come un ricordo personale e non come un giudizio sull’aspetto fisico o sulla persona di Murgia.

Contesto: il libro in gara e la tournée dei finalisti

Mari è in vetta alla sestina del premio Strega con il volume I convitati di pietra pubblicato da Einaudie la polemica ha avuto origine durante una tappa del tour che accompagna i finalisti in varie presentazioni pubbliche. È in questo contesto che sarebbe emersa la discussione con Ciabatti, legata a dichiarazioni precedenti dello stesso Mari su Murgia: la dinamica, come descritta dall’autore, è stata in parte privata e in parte filtrata attraverso voci esterne che l’hanno resa di pubblico interesse.

Impatto sulle dinamiche del premio

Il chiarimento tra i protagonisti ha l’obiettivo di ridurre tensioni e fraintendimenti in un ambiente già sotto i riflettori per la competizione letteraria. Mari sottolinea che il confronto diretto con Ciabatti ha portato alla volontà comune di non trasformare l’episodio in una polemica pubblica, una scelta che punta a preservare il focus sul valore delle opere in gara piuttosto che sulle discussioni personali.

Il fatto ha generato attenzione soprattutto perché coinvolge tre figure note del panorama culturale: Michele MariTeresa Ciabatti e Michela Murgia. La vicenda è stata trattata in termini strettamente personali dall’autore, che ha ribadito la natura privata del ricordo evocato e la sua intenzione di non ledere la reputazione di nessuno. Alle 21.44 del 19 giugno la dichiarazione ufficiale è stata resa pubblica, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Nel corso della comunicazione, Mari ha effettuato una netta distinzione fra l’episodio citato e qualsiasi giudizio permanente o di carattere fisico verso Murgia, ribadendo che parlare dell’aspetto fisico di una persona non rientrerebbe nel suo comportamento. Tale precisazione è stata posta al centro della sua replica alle voci circolate.

La vicenda conferma come i momenti di confronto nei tour letterari possano rapidamente uscire dalla dimensione privata e diventare oggetto di discussione pubblica. In questi casi, le dichiarazioni dirette dei protagonisti svolgono un ruolo fondamentale per ricostruire la sequenza degli eventi e per chiarire intenzioni e toni, contribuendo a smorzare malintesi che potrebbero danneggiare rapporti personali e immagini pubbliche.