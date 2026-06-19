Mondiali 2026: Yamal pronto a scendere in campo contro l'Arabia Saudita

Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, è pronto a tornare in campo con la Spagna contro l'Arabia Saudita. Scopri i dettagli della sua condizione fisica e le strategie della squadra.

La Spagna si prepara ad affrontare l’Arabia Saudita il 21 giugno 2026, alle 12:00 EST (16:00 GMT), in un incontro cruciale per il Gruppo H dei Mondiali 2026. Dopo il deludente pareggio contro Cape Verde, la squadra di Luis de la Fuente cerca la vittoria per rilanciarsi nel torneo.

Al centro delle attenzioni c’è Lamine Yamalil giovane talento del Barcellona che sta lentamente recuperando da un infortunio al bicipite femorale. Yamal, 18 anni, ha dichiarato che non è ancora pronto per giocare una partita intera, ma è disponibile a scendere in campo per i minuti che il tecnico deciderà.

La condizione fisica di Yamal

Yamal ha fatto il suo ritorno in campo contro Cape Verde, entrando al 71° minuto. Il suo apporto è stato significativo, con 36 tocchi di palla in soli 24 minuti di gioco. Tuttavia, il suo recupero è ancora in corso, e il tecnico De la Fuente ha dichiarato che Yamal potrebbe giocare un’ora contro l’Arabia Saudita.

Il compagno di squadra Pau Cabarsi ha espresso fiducia nelle qualità di Yamal: “Sappiamo tutti cosa può fare Lamine. Che entri o meno, aiuterà la squadra al massimo delle sue possibilità.”

Le aspettative per la partita

La Spagna, nonostante sia la favorita del torneo, non supera gli ottavi di finale da quando vinse il Mondiale nel 2010. La deludente prestazione contro Cape Verde ha sollevato dubbi sulla squadra, con solo due o tre occasioni da gol nonostante il possesso palla del 74,2%. Andres Iniesta, leggenda del calcio spagnolo, ha espresso delusione per la mancanza di concretezza in attacco.

L’Arabia Saudita, invece, ha sorpreso tutti con un pareggio contro l’Uruguay, dimostrando di poter competere con le grandi squadre. La squadra guidata da Georgios Donis ha un mix di esperienza e giovani talenti, con Salem Al-Dawsari come punto di riferimento.

Le formazioni e i giocatori chiave

La Spagna può contare su giocatori di livello mondiale come Rodri, Gavi e Mikel Oyarzabal. Yamal, insieme a Nico Williams, rappresenta la freschezza e la creatività della squadra. L’Arabia Saudita, invece, punta su giocatori come Musab Al-Juwayr e Saud Abdulhamid per creare pericolo.

La partita promette di essere un incontro avvincente, con la Spagna che cerca la vittoria per rilanciarsi e l’Arabia Saudita che vuole confermare il buon avvio di torneo. Yamal, con il suo talento, potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa saudita.