Home > Flash news > Spagna, Yamal litiga con un giornalista: "Vi inventate sempre qualcosa..."

Spagna, Yamal litiga con un giornalista: "Vi inventate sempre qualcosa..."

Spagna, Yamal litiga con un giornalista: "Vi inventate sempre qualcosa..."

(Adnkronos) - Lamine Yamal litiga con un giornalista ai Mondiali 2026. Il giovane attaccante del Barcellona è intervenuto in conferenza stampa prima della partita con l'Arabia Saudita, in programma domenica 21 giugno, e ha lasciato trasparire il suo nervosismo in sala stampa. Un cronista spagnol...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Lamine Yamal litiga con un giornalista ai Mondiali 2026. Il giovane attaccante del Barcellona è intervenuto in conferenza stampa prima della partita con l’Arabia Saudita, in programma domenica 21 giugno, e ha lasciato trasparire il suo nervosismo in sala stampa. 

Un cronista spagnolo ha chiesto a Yamal il perché di una faccia giudicata troppo seria durante l’allenamento del giorno prima, con la foto che aveva fatto il giro del web.

L’attaccante non l’ha presa bene: “Voi giornalisti quando non sapete cosa scrivere dovete sempre inventarvi qualcosa”, ha risposto piuttosto piccato. 

“Dopotutto lo faccio anche io in campo, quando non riesco a segnare devo trovare un modo diverso per attaccare”, ha continuato Yamal, “ve lo dico: sono stato tutta la notte a giocare alla Playstation e avevo sonno”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Brasile
02:30CESTGirone C
Haiti
Turchia
05:00CESTGirone D
Paraguay
Olanda
19:00CESTGirone F
Svezia
Germania
22:00CESTGirone E
Costa d'Avorio

Risultati

Oggi
Scozia
01FT · Girone C
Marocco
ven 19 giu
Stati Uniti
20FT · Girone D
Australia
Messico
10FT · Girone A
Corea del Sud
Canada
60FT · Girone B
Qatar
Aggiornato 02:24 CEST