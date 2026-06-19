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Scozia chiede due rigori, arbitro li nega: cos'è successo contro Marocco

Scozia chiede due rigori, arbitro li nega: cos'è successo contro Marocco

(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Scozia-Marocco. Oggi la Nazionale scozzese ha sfidato quella marocchina nella seconda giornata del girone C, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale e a tratti molto nervosa. Nel corso del secondo tempo infatti la squadra di Clarke, sotto 1-0 nel...

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Proteste e polemiche in Scozia-Marocco. Oggi la Nazionale scozzese ha sfidato quella marocchina nella seconda giornata del girone C, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale e a tratti molto nervosa. Nel corso del secondo tempo infatti la squadra di Clarke, sotto 1-0 nel risultato, ha chiesto, invano, ben due calci di rigore. 

Il primo episodio arriva a inizio secondo tempo, quando la Scozia, fino a quel momento molto attendista, alza il proprio baricentro a caccia del gol del pareggio.

McGinn scatta in profondità e ai infila in area avversaria, subendo però il rientro di El Aynaoui. Il centrocampista della Roma interviene deciso sull’avversario, scaraventandolo a terra. 

Immediate le proteste dei giocatori e della panchina della Scozia, che chiede a gran voce il calcio di rigore. Niente da fare però per l’arbitro, che giudica regolare, seppur energico, l’intervento di El Aynaoui e fa riprendere il gioco. 

Il secondo episodio invece arriva nel finale di gara.

McTominay si inserisce in area, controlla il pallone ma crolla a terra dopo un contatto ancora una volta con El Aynaoui, che interviene sul pallone. Il centrocampista del Napoli allarga le braccia per chiedere un calcio di rigore, l’arbitro invece lascia correre. 

 

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