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Turchia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Turchia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Turchia torna in campo ai Mondiali 2026. La Nazionale allenata da Vincenzo Montella sfida il Paraguay - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone D. La Turchia è reduce da un pessimo esordio nella rassegna iridata, avendo perso 2-0 contro l'Australia, mentre il...

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(Adnkronos) – La Turchia torna in campo ai Mondiali 2026. La Nazionale allenata da Vincenzo Montella sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata del girone D. La Turchia è reduce da un pessimo esordio nella rassegna iridata, avendo perso 2-0 contro l’Australia, mentre il Paraguay è stato dominato per 4-1 dagli Stati Uniti. 

 

La sfida tra Turchia e Paraguay è in programma sabato 20 giugno alle 5 ora italiana.

Ecco le probabili formazioni: 

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kokcu, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella. 

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; Diego Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. Ct. Alfaro. 

 

Turchia-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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