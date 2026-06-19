Collisione tra treni a Bedford: morti e feriti, traffico bloccato

Un tragico incidente ferroviario a Bedford ha coinvolto due treni, causando la morte di un macchinista e feriti gravi tra passeggeri e personale.

Un grave incidente ferroviario ha sconvolto la tranquillità della tratta ferroviaria tra Bedford e Luton, a nord di Londra. Due treni della East Midlands Railway sono entrati in collisione, causando la morte del macchinista di uno dei convogli e numerosi feriti tra passeggeri e personale.

La British Transport Police ha confermato di essere intervenuta sul luogo dell’incidente, situato a circa 80 chilometri a nord di Londra.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con l’intervento di un’eliambulanza e della Hazardous Area Response Team.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due treni diretti a Londra St Pancras: uno partito da Nottingham e l’altro da Corby. Il treno proveniente da Corby avrebbe tamponato quello da Nottingham a circa 4 chilometri a sud della stazione di Bedford.

Le immagini pubblicate sui social media mostrano passeggeri che si aggirano tra i binari vicino ai treni danneggiati. Un passeggero ha descritto l’impatto come “improvviso”con la terza carrozza di uno dei convogli uscita dai binari.

Le operazioni di soccorso e le dichiarazioni ufficiali

L’East of England Ambulance Service ha invitato le persone a evitare la zona, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sul numero delle persone coinvolte.

Il traffico ferroviario è stato interrotto sulla tratta tra Bedford e Luton, causando disagi per i viaggiatori.

Il sindacato Rail, Maritime and Transport (RMT) ha riferito di “feriti gravi” tra il personale di bordo e i passeggeri. “Il pensiero di tutto il sindacato è rivolto alle persone coinvolte e continuiamo a monitorare la situazione”, ha aggiunto il portavoce del sindacato.

La ministra dei Trasporti britannica Heidi Alexander si è detta “profondamente preoccupata” per le notizie riguardanti la collisione. “Stiamo collaborando con il settore ferroviario e i partner locali per fornire supporto ai passeggeri”, ha aggiunto.

Le conseguenze dell’incidente

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico ferroviario, con la sospensione del servizio tra Bedford e Luton. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile, ma i disagi per i viaggiatori potrebbero protrarsi per alcune ore.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, le operazioni di soccorso continuano per assistere i feriti e garantire la sicurezza dell’area.