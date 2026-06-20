Mondiali 2026: Brasile-Haiti, tutte le informazioni utili per seguire la partita

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con una partita che promette emozioni intense: il Brasile di Carlo Ancelotti affronta Haiti nella seconda giornata del girone C. Dopo un esordio deludente contro il Maroccocon un pareggio per 1-1, la Seleção cerca la vittoria per rilanciarsi nella competizione.

Intanto, gli Aquile Nereallenate da Mignéarrivano dalla sconfitta contro la Scozia e cercheranno di sorprendere la favorita Brasile.

La partita si giocherà sabato 20 giugno alle 2.30 ora italiana, in uno degli stadi che ospitano la rassegna iridata in Stati UnitiMessico e Canada.

Le probabili formazioni di Brasile e Haiti

Per la partita contro Haiti, Ancelotti dovrebbe schierare il Brasile con un 4-2-3-1un modulo che punta a bilanciare difesa e attacco.

In porta, Becker sarà il titolare, con una difesa composta da DaniloMarquinhosGabriel e Douglas Santos. A centrocampo, Guimaraes e Fabinho saranno i perni, mentre il tridente offensivo sarà formato da HenriqueRaphinha e Viniciuscon Cunha unica punta.

Haiti, invece, dovrebbe optare per un 4-4-2con Placide in porta e una difesa composta da ArcusDelcroixAde ed Expérience. A centrocampo, DeedsonJean JacquesBellegarde e Providence avranno il compito di contenere gli attacchi brasiliani, mentre in attacco Pierrot e Isidor cercheranno di creare pericoli alla difesa verdeoro.

Dove vedere Brasile-Haiti in diretta TV e streaming

La partita tra Brasile e Haiti sarà trasmessa in diretta televisiva ed in esclusiva su Daznla piattaforma di streaming che detiene i diritti dei Mondiali 2026. Gli abbonati potranno seguire il match tramite smart TVutilizzando l’app dedicata o la piattaforma web di Dazn.

Per chi preferisce seguire la partita in mobilità, Dazn offre anche la possibilità di guardare il match in streaming tramite l’app disponibile per smartphone e tablet. Inoltre, la piattaforma permette di registrare le partite e rivederle in differita, un’opzione utile per chi non può seguire il live.

Altre partite in programma sabato 20 giugno

Oltre a Brasile-Haiti, sabato 20 giugno alle 3 ora italiana scenderanno in campo anche Turchia e Paraguay in un altro match del girone C. Anche questa partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, offrendo agli appassionati di calcio l’opportunità di seguire due sfide cruciali nella stessa giornata.

I Mondiali 2026 promettono di essere un’edizione ricca di emozioni, con partite che metteranno alla prova le grandi squadre del mondo. Brasile e Haiti si affronteranno con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale, rendendo questa sfida un appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio.