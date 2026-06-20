Kate Middleton torna a Royal Ascot: colori, copricapi e le regole del Royal Enclosure

Kate Middleton torna a Royal Ascot: colori, copricapi e le regole del Royal E...

Kate Middleton torna a Royal Ascot: colori, copricapi e le regole del Royal E...

Il rientro della principessa del Galles a Royal Ascot sancisce il ritorno agli impegni pubblici dopo il 2026 e riaccende l'attenzione sul ruolo formale del cappello nelle cerimonie diurne del Regno Unito, tra regole severe e creazioni stravaganti viste nel 2026.

Il celebre ippodromo di Ascot nel Regno Unito ha ripreso il suo rituale di eleganza: la principessa Kate è tornata a partecipare al Royal Ascot evento che mescola sport, etichetta e moda in un’unica, vistosa cornice.

L’apparizione della principessa del Galles — assente nel 2026 per motivi di salute — ha attirato molte attenzioni durante le giornate del meeting.

Oltre alla componente agonistica delle corse, l’attenzione dei presenti e dei media si è concentrata sui copricapi e sulle regole di abbigliamento vigenti soprattutto nel Royal Enclosure.

Il ritorno di Kate Middleton e la presenza della famiglia reale

La partecipazione di kate middleton al Royal Ascot è stata letta come un segnale di ripresa delle attività pubbliche dopo l’assenza del 2026.

Alla manifestazione erano presenti anche il re Carlo III e la regina Camilla confermando il carattere istituzionale dell’appuntamento. Per la casa reale l’evento resta uno dei momenti cardine del calendario estivo: oltre alle competizioni ippiche, la giornata è un’occasione per esibire protocollo e stile, con una componente sociale molto marcata.

Etichetta, copricapi e creatività sulle tribune di Ascot

Il cappello è il vero protagonista formale del Royal Ascot: la tradizione britannica lo considera un elemento fondamentale del dress code per le cerimonie diurne. Nel Royal Enclosure le regole sono particolarmente restrittive: agli uomini è richiesto l’uso del cilindro, mentre per le donne il copricapo è obbligatorio e gli abiti devono rispettare criteri di lunghezza e sobrietà. Questo schema convive con l’anima festosa dell’evento, che ogni anno mette in mostra creazioni dall’aspetto sorprendente.

Forme e materiali dei copricapi

All’ippodromo si vedono tanto il classico picture hat ad ala ampia quanto il più dinamico cartwheel hat oltre a fascinator e piccoli copricapi decorativi. I materiali variano da sete e tulle a fibre intrecciate di paglia e sisal; le scelte stilistiche oscillano tra la sobrietà istituzionale e l’eccesso creativo, con decorazioni floreali, motivi animalier e soluzioni minimal-chic che si alternano in tribuna.

Volti e modelli tra il serio e il bizzarro

Tra le spettatrici immortalate ci sono anche personalità come Maria TutusTamara Holmgren e Vivienne Jenner esempi concreti della varietà stilistica presente: motivi floreali, applicazioni animalier e proposte avvolgenti che, talvolta, sfidano le proporzioni fino a creare effetti scenici. Non è raro che le scelte più audaci vengano immortalate con un allegro “Say Cheese” per i ricordi della giornata.

Ascot: tradizione che supera due secoli

Il Royal Ascot non è solo una manifestazione sportiva: è una tradizione che si è consolidata nel tempo e che, nei suoi elementi rituali, resiste da oltre due secoli. L’evento mantiene un ruolo istituzionale nel panorama britannico delle cerimonie diurne, dove il rispetto del protocollo convive con l’opportunità di esprimere creatività personale attraverso il guardaroba.

Nel 2026 le tonalità pastello e il rosa sono risultati molto presenti tra gli outfit, mentre le proporzioni e i dettagli dei cappelli hanno continuato a far parlare più delle silhouette stesse. Nonostante la spettacolarità, è importante ricordare che al centro resta la competizione ippica: la moda costituisce un contorno affascinante ma secondario rispetto alle corse.

Il ritorno di Kate Middleton a Royal Ascot ha Tra regole del Royal Enclosure cilindri e cartwheel hat, Ascot rimane un punto di osservazione privilegiato per chi vuole capire come tradizione, etichetta e creatività continuino a convivere nel cuore dell’Inghilterra.